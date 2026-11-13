Yamaha-Ass Quartararo: Statt Sprinten in der Wüste, Marathon in Frankreich

Yamaha sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als die Japaner für das MotoGP-Event von Doha auf dem Lusail International Circuit geschlossen den Rückzug erklärten. Sowohl die Werks-Struktur mit Fabio Quartararo und Alex Rins als auch das Pramac-Yamaha-Team mit den Fahrern Jack Miller und Toprak Razgatlioglu fehlten im Wüstenstaat – das Teilnehmerfeld war am Ende auf 16 Fahrer ausgedünnt.

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Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo blieb derweil nicht tatenlos. Der 27-Jährige zog sein Trainingprogramm durch und betätigte sich bei einem Rennen der anderen Art. Der MotoGP-Weltmeister der Saison 2021 nahm an der Côte d'Azur an einer nicht alltäglichen Ausdauer-Laufprüfung direkt an der Mittelmeerküste teil. Dort ging die 18. Ausgabe des «Marathon des Alps – Maritimes» über die Bühne. Quartararo, der aus Nizza stammt, hatte dabei Heimvorteil.

Bei der Laufprüfung am Start war auch Fabio Quartararos Freund und Berater Tom Maubant, der übrigens mit Mathilde liiert ist – der Tochter von Ex-MotoGP-Teambesitzer Hervé Poncharal. Für Quartararo beginnt nach insgesamt acht Jahren mit Yamaha beim Test in Valencia am 1. Dezember eine neue Ära. Dann wird der Franzose erstmals auf der Honda RC213V Platz nehmen, mit frischem Design und Red Bull-Beklebung.