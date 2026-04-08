Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. MotoGP
  6. /
  7. News
Werbung
Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu macht Werbung für Elektrorasierer
Was haben Motorradfahren und rasieren gemeinsam? MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) gibt die Antwort in einem Werbevideo für einen großen Hersteller von Rasierapparaten.
MotoGP
Toprak RazgatliogluToprak RazgatliogluFoto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
In der MotoGP-WM tut sich Toprak Razgatlioglu noch schwer. Mit der Prototyp-Yamaha hat sich der Superbike-Weltmeister bislang noch nicht zu 100 Prozent angefreundet. Er unternimmt alles, um seinen Fahrstil an das japanische Bike anzupassen. Dazu kommt, dass die neue V4-M1 das derzeit schwächste Motorrad im Feld ist. Immerhin konnte Toprak in Austin seinen ersten WM-Punkt in der Königsklasse einfahren.
Werbung
Werbung
Das nächste Rennwochenende findet erst Ende April im spanischen Jerez statt. Am Montag nach dem Grand Prix steigt zudem in Südspanien ein offizieller Test. Wegen der Verschiebung des Katar-GP auf Herbst hat Toprak nun Zeit, um sich von den Enttäuschungen in der MotoGP-WM abzulenken und mit anderen Themen zu beschäftigen. Werbeclip im «Toprak-Stil» So veröffentlichte «El Turco» auf Social Media kürzlich ein Video, in dem er als Werbeträger für eine Elektrorasierer-Marke in Erscheinung tritt. Im Clip ist zu sehen, wie Toprak mit einer gebrandeten Yamaha R1 auf der Rennstrecke unterwegs ist und dann in die Box zurückkehrt – um sich zu rasieren. Dazwischen werden laufend Actionszenen eingeblendet, wie der 29-Jährige auf seiner Maschine auf der Piste seine Linien zieht, Burnouts macht und natürlich seine berühmten Stoppies zeigt.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Am Ende des kurzen Videos lächelt ein perfekt rasierter Toprak Razgatlioglu in die Kamera. «Folge deinem eigenen Style», so der Werbeslogan, den das türkische MotoGP-Ass den Zusehern in seiner Landessprache mit auf den Weg gibt.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
81
2
Jorge Martin
Aprilia Racing
77
3
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
60
4
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
50
5
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
45
6
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
40
7
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
37
8
Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
28
9
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
25
10
Luca Marini
Honda HRC Castrol
23
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  • Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Gran Premi de Catalunya
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  4. Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  5. Gran Premi de Catalunya
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM