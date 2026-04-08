Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu macht Werbung für Elektrorasierer

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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In der MotoGP-WM tut sich Toprak Razgatlioglu noch schwer. Mit der Prototyp-Yamaha hat sich der Superbike-Weltmeister bislang noch nicht zu 100 Prozent angefreundet. Er unternimmt alles, um seinen Fahrstil an das japanische Bike anzupassen. Dazu kommt, dass die neue V4-M1 das derzeit schwächste Motorrad im Feld ist. Immerhin konnte Toprak in Austin seinen ersten WM-Punkt in der Königsklasse einfahren.
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Das nächste Rennwochenende findet erst Ende April im spanischen Jerez statt. Am Montag nach dem Grand Prix steigt zudem in Südspanien ein offizieller Test. Wegen der Verschiebung des Katar-GP auf Herbst hat Toprak nun Zeit, um sich von den Enttäuschungen in der MotoGP-WM abzulenken und mit anderen Themen zu beschäftigen. Werbeclip im «Toprak-Stil» So veröffentlichte «El Turco» auf Social Media kürzlich ein Video, in dem er als Werbeträger für eine Elektrorasierer-Marke in Erscheinung tritt. Im Clip ist zu sehen, wie Toprak mit einer gebrandeten Yamaha R1 auf der Rennstrecke unterwegs ist und dann in die Box zurückkehrt – um sich zu rasieren. Dazwischen werden laufend Actionszenen eingeblendet, wie der 29-Jährige auf seiner Maschine auf der Piste seine Linien zieht, Burnouts macht und natürlich seine berühmten Stoppies zeigt.
Am Ende des kurzen Videos lächelt ein perfekt rasierter Toprak Razgatlioglu in die Kamera. «Folge deinem eigenen Style», so der Werbeslogan, den das türkische MotoGP-Ass den Zusehern in seiner Landessprache mit auf den Weg gibt.
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