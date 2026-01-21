Yamaha Factory Racing 2026: Die große Aufholjagd in der MotoGP!

Die Wahl von Yamaha für das neudeutsch getaufte Kick-off der MotoGP-Saison 2026 fiel auf die Metropole Jakarta und damit auf ein vertrautes Terrain für den Konzern aus Japan. In Südostasien, speziell in Indonesien, hat Yamaha eine riesige Marktpräsenz. Auch ein eigenes Werk, allerdings für Musikinstrumente, wird von Yamaha betrieben.

Werbung

Werbung

2026 steht Yamaha in der MotoGP vor einer gewaltigen Aufgabe. Denn während die Konkurrenz immer näher zusammenrückte und Honda vom Keller der Klasse zurück zur Konkurrenzfähigkeit fiel, fiel Yamaha 2025 auf den fünften und letzten Platz unter den Herstellern zurück. Auch einzelne Höhepunkte durch Frontmann Fabio Quartararo konnten nicht verhindern, dass die M1 ins Hintertreffen geriet.

Bester Pilot in der Endabrechnung wurde Quartararo auf Platz 8, alle anderen Piloten liefen unter fernen liefen ein. Ein Grund allein ist für die düstere Ausgangslage nicht auszumachen. Fakt ist: Mit der Erweiterung zu Pramac, der Weiterentwicklung der M1 und der Initialisierung des komplett neuen V4-Projekts inklusive 850er-Mutation hatte sich Yamaha ein extremes Pensum aufgehalst.

Die Front der Yamaha M1 für 2026: Jetzt mit weißen Streifen Foto: Yamaha Racing Die Front der Yamaha M1 für 2026: Jetzt mit weißen Streifen © Yamaha Racing

Werbung

Werbung

2026 soll die Energie nun besser fließen – Yamaha zeigte sich in Indonesien wenig überraschend voller Tatendrang und wild entschlossen, die Lücke zu schließen. Paolo Pavesio, der nun im Jahr 2 als Rennsportchef geht, formulierte die entscheidende Botschaft: «2026 wird ein Jahr der Beschleunigung und wir wollen nun die Resultate sehen von dem, was viele engagierte Menschen bereits geleistet haben. Wir erwarten ein Ansteigen der Lernkurve und auch, dass die neue M1 konstant bessere Ergebnisse liefert. Ich kann es kaum erwarten, Fabio und Álex in weniger als zwei Wochen in Sepang auf dem neuen Motorrad zu sehen. Der erste Test ist immer etwas Besonderes, denn dann kommt all die Arbeit, die über den Winter geleistet wurde, zusammen. Bei einem komplett neuen Projekt ist diese Vorsaison jedoch noch etwas Besonderes!»

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Takahiro Sumi, der bei Yamaha in Japan Gesamtverantwortlicher für den Motorrad-Rennsport ist, leistete Pavesio Unterstützung: «2026 ist ein Übergangsjahr, das weiterhin sehr viel Arbeit bereiten wird, aber wir haben uns mit der V4 bereits eine großartige Basis geschaffen. Wir sind sehr zuversichtlich – mit Energie und dem, was wir bereits gelernt haben, werden wir auf der Rennstrecke mit jeder Runde besser werden.»

Top-3: Takahiro Sumi, Massimo Meregalli und Paolo Pavesio (v.l.) Foto: Yamaha Racing Top-3: Takahiro Sumi, Massimo Meregalli und Paolo Pavesio (v.l.) © Yamaha Racing

Während bei Satellit Pramac nun mit Toprak Razgatlıoğlu ein außergewöhnlicher Rookie an Bord gegangen ist, tritt das Werksteam in bekannter Struktur auf Fabio Quartararo und Alex Rins, deren Verträge mit Yamaha jeweils Ende 2026 auslaufen, werden das letzte Jahr mit der 1000er-Yamaha verbringen.

Werbung

Werbung

Yamaha M1: 2026 mit V4-Motor Foto: Yamaha Racing Yamaha M1: 2026 mit V4-Motor © Yamaha Racing

Viel Bekanntes gibt es oberflächlich auch bei Technik. Denn erst Mitte des Jahres 2025 hatte Yamaha die M1 mit V4-Antrieb mit viel Einsatz zum Leben erweckt. Nach Wildcard-Einsätzen durch Augusto Fernandez, der Yamaha auch in den kommenden Jahren als Test- und Ersatzfahrer vertreten wird, ist die V4-M1 2026 für alle Yamaha-Athleten gesetzt.

Bislang war die V4-Yamaha nur in kräftigem Blau, aber ohne Sponsoren-Design unterwegs. In Jakarta enthüllten die Werksfahrer in Anwesenheit der Yamaha-Führungsebene nun das finale Einsatzgerät, bei dem, wie bei allen anderen MotoGP-Prototypen auch, die Blicke zunächst an den Flügelwerken hängen bleiben. Mit bekanntem Hauptsponsor und neuem V4-Herz setzte Yamaha Racing auch 2026 auf das etablierte Farbschema mit dunkelblauer Basis und schwarzen Elementen. Wenn auch auf den ersten Blick eine typische MotoGP-Yamaha, verkörpert die 2026er-M1 den größten Neustart im Feld der MotoGP.

Bekannte Besetzung bei Yamaha: Fabio Quartararo und Alex Rins Foto: Yamaha Racing Bekannte Besetzung bei Yamaha: Fabio Quartararo und Alex Rins © Yamaha Racing

Werbung