Nach seinem Crash im zweiten freien Training am 10. Oktober in Indonesien, bei dem sich Toprak Razgatlioglu die rechte Schulter auskugelte, konnte er den Grand Prix am Sonntag schmerzbedingt nicht zu Ende fahren. Seine Ärzte hielten eine Operation für notwendig, die der Türke am 26. Oktober über sich ergehen ließ. Er verpasste nicht nur die Grands Prix in Australien, Malaysia und Katar ( wo Yamaha ohnehin nicht antrat ), die letzten beiden Veranstaltungen in Portimao und Valencia werden ebenfalls ohne ihn stattfinden.

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Topraks Ziel ist, am 1. Dezember, dem Dienstag nach dem MotoGP-Finale in Valencia, wieder seine Yamaha M1 zu fahren. Denn dann beginnt die 850er-Ära mit Pirelli-Reifen und dem ersten Wintertest auf gleicher Strecke. Kein anderer im Feld schaut dem Wechsel von Michelin zu Pirelli so hoffnungsvoll entgegen wie Razgatlioglu: Mit der italienischen Marke gewann er 78 Rennen und drei Titel in der Superbike-WM.

Jack Miller weiß: Die Umstellung ist schwierig

Für die Michelin-Pneus fand Toprak in seiner ersten MotoGP-Saison kein Gefühl, seine Stärke auf der Bremse konnte er mit ihnen nie ausspielen. Für Pramac-Teamkollege Jack Miller sind die Ursachen offensichtlich. «Toprak fuhr in seiner gesamten Profikarriere Serienmotorräder mit Pirelli-Reifen», holte der Australier im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com etwas aus. « Grand-Prix-Bikes verlangen nach anderen Dingen . Je länger du mit etwas sehr Speziellem fährst, desto mehr passt du dich an. Du fängst in der Moto3 an und bist dann in der MotoGP. Über die Jahre haben sich einige Sachen geändert, wir haben unsere Fahrstile aber immer angepasst. Wenn ich bislang mit einem Superbike fuhr, tat ich das mit dem gleichen Stil wie auf einer MotoGP-Maschine. Man lernt sich anzupassen, du musst aber zuerst verstehen, wie du das hinbekommst. Du musst dein eigenes System neu verkabeln, um zu verstehen, was du anders machen musst. Du kannst nicht mehr so bremsen, wie du das bis dahin getan hast. Du musst vorausdenken, was du im Kurvenscheitel und am -ausgang tun wirst – weil die Verzögerung und Beschleunigung anders ist als auf einem Superbike.»

Auf dem Superbike bewegt sich alles ein bisschen mehr. jack miller

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Was Miller so treffend beschrieben hat, steht ihm am 9. Dezember selbst bevor: Dann wird er in Valencia zum ersten Mal mit der Werks-Yamaha testen, mit der er die Superbike-WM 2027 bestreitet. Aus der Vergangenheit wissen wir: Im Normalfall fällt den Fahrern der Umstieg von den steifen GP-Maschinen auf die modifizierten Serienbikes leichter als andersherum. Darauf spekuliert auch der vierfache MotoGP-Sieger: «Auf dem Superbike bewegt sich alles ein bisschen mehr, du bist aber auch entsprechend freier im Fahren. Heute sind die Bikes recht ähnlich – ich trainiere mindestens einmal im Monat auf einem Superbike.»

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Jack Miller (li.) mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schuetzbach Foto: gerhard schiel Jack Miller (li.) mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schuetzbach © gerhard schiel

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