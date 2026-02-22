Yamaha-Krise: Auch beim Finaltest in Buriram Fahrverbot für die Werks-M1

Es war eine der großen Nachrichten beim Marathon-Test in Sepang vor gut zwei Wochen: nach drei problemlosen Tagen beim Shakedown sah sich das Yamaha-Management gezwungen, den fünften der insgesamt sechs Tage auszulassen – Fahrverbot für alle vier M1 aufgrund technischer Unklarheiten am neuen V4-Motor. Fabio Quartararo hatte an Tag 4 einen Motorschaden erlitten. Da die Techniker die Ursache adhoc nicht erforschen konnten, ging die Sicherheit vor. Erst als ein Technik-Komitee grünes Licht gab, ging es am Finaltag wieder zur Sache.

Wenn auch in milderer Form, erwischte es das Yamaha-Team in Thailand erneut. Nach einem ereignislosen ersten Testtag, der die niedergeschlagenen Chauffeure der M1 auf den hintersten Positionen zurückgelassen hatte, nahmen Fabio Quartararo und Alex Rins auch am Sonntag das Testprogramm auf. Doch schnell fiel auf: mit nur einem Motorrad.

Motoren-Nachschub noch auf der Reise

Auf Rückfrage stand Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli wie schon in Malaysia für eine Stellungnahme zur Verfügung. Der Italiener räumte ein: «Wir haben uns entschlossen, am zweiten Tag jeweils nur ein Motorrad zu bewegen. Der Grund ist, dass wir bei den anderen beiden Bikes im Werksteam gegen Ende des ersten Tages die maximale Laufleistung der Motoren erreicht hatten. Sämtliche neuen Teile und Motoren, die wir für den Einsatz beim Saisonauftakt eingeplant haben, treffen erst morgen bei uns ein.»

Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli in Buriram Foto: Gold and Goose Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli in Buriram © Gold and Goose

Meregalli bestätigte weiter: «Aktuell sind alle Bikes auf dem gleichen Motorenstand und auch die Spezifikation, die wir am Rennwochenende einsetzen werden, entspricht der des Buriram-Tests.»

Zugleich räumte der Boss der M1-Piloten das neue Motorenprojekt ein. Meregalli im Fahrerlager von Buriram: «Es wird eine weitere Ausbaustufe des Motors geben. Ein genaues Timing für den ersten Einsatz gibt es noch nicht. Sicher ist aber, den ersten Teil der Saison in Übersee werden wir damit fahren, was wir aktuell zur Verfügung haben Vor der Rückkehr nach Europa gibt es keine Veränderung an der Motorspezifikation.»

Nur Yamaha darf weiter nachlegen

Möglich ist die Weiterentwicklung am Antrieb durch die noch geltende Concessions-Regelung. Nur Yamaha darf als unterdurchschnittlich eingestufter Hersteller auch während der Saison Updates bringen. Honda, erst Ende 2025 einen Rang aufgestiegen, muss jetzt die finale Motorvariante festlegen. Ducati, Aprilia und KTM starten mit der gleichen Version wie 2025.

Wie auch A ushängeschild Fabio Quartararo offen aussprach, befindet sich das Yamaha-Projekt am absoluten Tiefpunkt. An gleich mehreren Flanken greift die Krise um sich. Zur mangelnden Standfestigkeit, zu geringem Topspeed – auch in Buriram war die M1 im Schnitt 10 km/h in der Spitze langsamer – und einem noch nicht gelösten Chassis Problem, das vor allem Superheld Quartararo blockiert, hakt es offensichtlich beim Projektmanagement. Auch das beste Rennmotorrad muss professionell verwaltet werden. Fahrverbote bei beiden wichtigen Vorsaisontests werfen kein gutes Licht auf den Hersteller, der in der modernen MotoGP-Ära schon einmal als Vorzeigeprojekt im Fahrerlager angesehen wurde.

Noch rächt sich die Abkehr vom Reihenvierzylinder mehr, als dass Yamaha vom Schwenk zur V4-Technologie profitieren würde. Erst 2027 könnte das Pendel mit dem Neustart des Regelwerks und rundum neuen 850er-Prototypen wieder zugunsten des zweiterfolgreichsten Herstellers im GP-Geschäft ausschlagen.