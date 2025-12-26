Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Yamaha-Pilot Alex Rins: Letzte MotoGP-Ausfahrt 2026?

Der Spanier Alex Rins erlebte mit Yamaha zwei niederschmetternde Jahre in der MotoGP. 2026 setzen die Japaner noch einmal auf den 18-fachen Grand-Prix-Sieger. Und dann?

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Seit 2024 bei Yamaha unter Vertrag: MotoGP-Pilot Alex Rins
Seit 2024 bei Yamaha unter Vertrag: MotoGP-Pilot Alex Rins
Foto: Gold and Goose
Seit 2024 bei Yamaha unter Vertrag: MotoGP-Pilot Alex Rins
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der 1. August 2024 hatte für MotoGP-Pilot Alex Rins großen Stellenwert. Es war der Tag, an dem der damalige Yamaha-Rennsportchef Lin Jarvis die Verlängerung des Vertrags mit dem Katalanen um zwei weitere Jahre bis Ende 2026 bestätigte. Die großzügig ausgelegte Vereinbarung kam durchaus überraschend, denn bereits im Sommer 2024 stand Rins klar im Schatten von Fabio Quartararo.

Werbung

Werbung

Mit gerade einmal acht Punkten zur Saisonmitte rangierte der Ende 2023 von Honda LCR gekommene Rins hoffnungslos am Ende der WM-Tabelle. Die Gründe dafür waren offensichtlich. Ein ganzes Verletzungspaket, allen voran der verheerende Unfall in Mugello 2023, hatte den Rins nachhaltig aus der Spur gebracht.

Die Folgen des Abwurfs in Italien sind noch heute unübersehbar. Eine Krücke als Gehhilfe gehörte auch 2025 noch zur Standardausrüstung des seit dem 8. Dezember 30 Jahre alten Yamaha-Werksfahrers. Beide Seiten betonen dennoch: Alex Rins' Verletzungen sind ausgeheilt und es gibt körperlich keine Einschränkungen beim Einsatz eines MotoGP-Bikes.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mit dem Blick auf die sportliche Bilanz 2025 ist klar: Vieles deutet darauf hin, dass 2026 die letzte Saison des 18-fachen GP-Siegers wird. In der abgelaufenen Saison gelang es Alex Rins nur einziges Mal, Fabio Quartararo im direkten Match auf der Strecke zu besiegen – in Australien reichte es für Platz 7, während der Franzose als Elfter über die Linie kam. Im Verlauf der längsten GP-Saison verlor Rins 133 Punkte und zehn WM-Plätze auf den Franzosen.

Werbung

Werbung

Bilden auch 2026 das MotoGP-Werksteam: Quartararo (#20) und Rins (#42)
Bilden auch 2026 das MotoGP-Werksteam: Quartararo (#20) und Rins (#42)
Foto: Gold and Goose
Bilden auch 2026 das MotoGP-Werksteam: Quartararo (#20) und Rins (#42)
© Gold and Goose

Auch gegen die anderen Yamaha-Racer sah Rins sportlich blass aus. Miller landete auf der Pramac-M1 zwei Plätze weiter vorne. Miguel Oliveira beendete die Saison als 20. formal noch hinter Alex Rins – doch der Portugiese hatte acht Rennen verletzungsbedingt auslassen müssen. Alex Rins dagegen saß bei allen 22 Rennen auf der M1.

Fakt ist auch: Zum Zeitpunkt, als der aktuelle MotoGP-Vertrag mit Alex Rins unterschrieben wurde, hatten beide Seiten keine bessere Option. Yamaha befand sich im Sommer 2024 am sportlichen Tiefpunkt und war mit Großprojekten überschüttet. Neben der Neuausrichtung mit einem Kundenteam für 2025, etlichen Rekrutierungen auf der Technik-Seite und dem Start des neuen V4-Projektes wollte man sich das Risiko eines Quereinsteigers nicht leisten.

2025 hat sich die sportliche Situation bei Yamaha nicht verbessert. In der Wertung der Hersteller fiel man trotz Glanzlichter durch Quartararo hinter Honda auf den letzten Rang zurück. Auch der Mut bei Yamaha Racing stieg. Als Teil des Aufstiegs zurück an die Spitze wird Toprak Razgatlioglu gesehen – Miguel Oliveira musste Platz machen, Rins – dank seines frühzeitig angeschlossenen Vertrags – blieb.

Werbung

Werbung

2026 und 2027 ist Superbike-Champion Razgatlioglu fest gesetzt im Yamaha-MotoGP-Aufgebot. Ende des kommenden Jahres laufen die Vereinbarungen mit Fabio Quartararo, Jack Miller – und Alex Rins aus. Die größten Bemühungen bei Yamaha sind zu erwarten, wenn es darum geht, den 2021er-Weltmeister Fabio Quartararo zu halten.

Mit anderen Worten: Will Alex Rins auch nach 2026 noch einmal von den Japanern für eine MotoGP-Saison aufgestellt werden, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Fabio Quartararo nicht einmal, sondern über das ganze Jahr zu besiegen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien