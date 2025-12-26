Yamaha-Pilot Alex Rins: Letzte MotoGP-Ausfahrt 2026?

Der 1. August 2024 hatte für MotoGP-Pilot Alex Rins großen Stellenwert. Es war der Tag, an dem der damalige Yamaha-Rennsportchef Lin Jarvis die Verlängerung des Vertrags mit dem Katalanen um zwei weitere Jahre bis Ende 2026 bestätigte. Die großzügig ausgelegte Vereinbarung kam durchaus überraschend, denn bereits im Sommer 2024 stand Rins klar im Schatten von Fabio Quartararo.

Mit gerade einmal acht Punkten zur Saisonmitte rangierte der Ende 2023 von Honda LCR gekommene Rins hoffnungslos am Ende der WM-Tabelle. Die Gründe dafür waren offensichtlich. Ein ganzes Verletzungspaket, allen voran der verheerende Unfall in Mugello 2023, hatte den Rins nachhaltig aus der Spur gebracht.

Die Folgen des Abwurfs in Italien sind noch heute unübersehbar. Eine Krücke als Gehhilfe gehörte auch 2025 noch zur Standardausrüstung des seit dem 8. Dezember 30 Jahre alten Yamaha-Werksfahrers. Beide Seiten betonen dennoch: Alex Rins' Verletzungen sind ausgeheilt und es gibt körperlich keine Einschränkungen beim Einsatz eines MotoGP-Bikes.

Mit dem Blick auf die sportliche Bilanz 2025 ist klar: Vieles deutet darauf hin, dass 2026 die letzte Saison des 18-fachen GP-Siegers wird. In der abgelaufenen Saison gelang es Alex Rins nur einziges Mal, Fabio Quartararo im direkten Match auf der Strecke zu besiegen – in Australien reichte es für Platz 7, während der Franzose als Elfter über die Linie kam. Im Verlauf der längsten GP-Saison verlor Rins 133 Punkte und zehn WM-Plätze auf den Franzosen.

Bilden auch 2026 das MotoGP-Werksteam: Quartararo (#20) und Rins (#42) Foto: Gold and Goose Bilden auch 2026 das MotoGP-Werksteam: Quartararo (#20) und Rins (#42) © Gold and Goose

Auch gegen die anderen Yamaha-Racer sah Rins sportlich blass aus. Miller landete auf der Pramac-M1 zwei Plätze weiter vorne. Miguel Oliveira beendete die Saison als 20. formal noch hinter Alex Rins – doch der Portugiese hatte acht Rennen verletzungsbedingt auslassen müssen. Alex Rins dagegen saß bei allen 22 Rennen auf der M1.

Fakt ist auch: Zum Zeitpunkt, als der aktuelle MotoGP-Vertrag mit Alex Rins unterschrieben wurde, hatten beide Seiten keine bessere Option. Yamaha befand sich im Sommer 2024 am sportlichen Tiefpunkt und war mit Großprojekten überschüttet. Neben der Neuausrichtung mit einem Kundenteam für 2025, etlichen Rekrutierungen auf der Technik-Seite und dem Start des neuen V4-Projektes wollte man sich das Risiko eines Quereinsteigers nicht leisten.

2025 hat sich die sportliche Situation bei Yamaha nicht verbessert. In der Wertung der Hersteller fiel man trotz Glanzlichter durch Quartararo hinter Honda auf den letzten Rang zurück. Auch der Mut bei Yamaha Racing stieg. Als Teil des Aufstiegs zurück an die Spitze wird Toprak Razgatlioglu gesehen – Miguel Oliveira musste Platz machen, Rins – dank seines frühzeitig angeschlossenen Vertrags – blieb.

2026 und 2027 ist Superbike-Champion Razgatlioglu fest gesetzt im Yamaha-MotoGP-Aufgebot. Ende des kommenden Jahres laufen die Vereinbarungen mit Fabio Quartararo, Jack Miller – und Alex Rins aus. Die größten Bemühungen bei Yamaha sind zu erwarten, wenn es darum geht, den 2021er-Weltmeister Fabio Quartararo zu halten.