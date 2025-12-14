Yamaha R9 im Schnee: Fabio Quartararo zeigt spektakuläres Einzelstück

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo hat gemeinsam mit Yamaha und der spanischen Schmuckmarke Twojeys ein ungewöhnliches Projekt umgesetzt. Im Zentrum der Kooperation steht eine stark modifizierte Yamaha R9, die handwerkliche Schmuckkunst mit Motorrad-Design verbindet. Präsentiert wurde das Einzelstück erstmals über Social Media – inklusive Aufnahmen, auf denen Quartararo mit dem Bike im Schnee unterwegs ist.

Die Custom-R9 basiert auf einer schwarz handlackierten Grundfarbe mit silbernen Flammen. Auffällig sind zahlreiche Details aus Sterlingsilber, die in Barcelona von Hand gefertigt wurden. Dazu zählen unter anderem Brems- und Kupplungshebel, Motordeckel, Felgen sowie Teile der Abgasanlage. Auch die Partnerschaftslogos sind in Silber ausgeführt.

Ein zentrales Gestaltungselement ist die Sternform, die sich mehrfach wiederfindet: als Bohrungen in den Bremsscheiben, an den Endrohren des Auspuffs sowie als eingefrästes Muster an Brems- und Kupplungshebeln. Für die Inszenierung abseits des Asphalts wurde zudem eine sogenannte „Icon Link“-Kette in die Reifen integriert, um das Motorrad für Fahrten auf Schnee und Eis optisch neu zu interpretieren.

Die Kooperation versteht sich weniger als klassisches Motorsportprojekt, sondern als gestalterisches Experiment zwischen japanischer Ingenieurskunst und spanischem Kunsthandwerk. Entsprechend handelt es sich bei der Yamaha R9-25 um ein reines Einzelstück, das nicht für den Renn- oder Straßeneinsatz vorgesehen ist.

Interessierte können das Motorrad vom 13. bis 26. Dezember 2025 im Twojeys-Store in der Carrer de la Canuda 24 im Zentrum von Barcelona besichtigen.