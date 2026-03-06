Weiter zum Inhalt
Yamaha-Teammanager Meregalli: «In Thailand kam alles Schlimme zusammen»

Als Teammanager holte Massimo Meregalli mit Spies, Lorenzo und Quartararo vier MotoGP-Fahrertitel. 2026 muss der erfolgreiche Italiener derweil weiter als Krisenmanager des Yamaha-Projekts auftreten.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Auf der Suche: Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo
Auf der Suche: Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Auf der Suche: Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo
© Gold and Goose

Es ist zehn Jahre her, da war Massimo Meregalli in ausgelassener Stimmung. Am Ende des Jahres hatte seine Mannschaft mit den Ikonen Rossi und Lorenzo die Teamweltmeisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Zwar ging die Fahrerkrone an Marc Marquez, doch die Verfolger hatten der Saison auf der Movistar-M1 den Stempel aufgesetzt.

Auch davor und danach konnte Meregalli in Yamaha-Diensten feiern. Der Italiener und Ex-Superbiker formte im Fahrerlager der seriennahen WM Ben Spies zum Weltmeister und zog dann mit dem Amerikaner ins MotoGP-Fahrerlager um. Zwar reichte es mit Spies nicht zum Titelgewinn, doch mit Jorge Lorenzo folgt eine der Glanzzeiten des Yamaha-Auftritts in der Königsklasse. 2012 und 2015 siegte der Spanier unter der Regie von Massimo Meregalli und auch als Fabio Quartararo 2021 zur Höchstform auflief, stand «Maio» in der Kommandokabine.

Aktuell muss der aus Monza stammende Meregalli aus anderen Gründen für die Mikrofone treten. Was sich bereits in den letzten beiden Jahren zu einem sportlichen Trauerspiel entwickelte, steigerte sich zum Saisonstart 2026 zum Desaster. Während der Tests in Asien stand der Teammanager gleich zweimal Rede und Antwort, nachdem die Piloten der M1 erst gar nicht mehr auf die Strecke gehen konnten. Technische Unsicherheiten, fehlende Motoren: Meregalli agierte gemeinsam mit Rennsportchef Paolo Pavesio als Krisenmanager.

Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli in Thailand
Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli in Thailand
Foto: Gold and Goose
Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli in Thailand
© Gold and Goose

Daran änderte sich auch nichts beim Thailand-GP. In allen Sessions fuhren die vier Yamaha-Akteure abgeschlagen hinterher und so kam es im GP wie befürchtet. Nur dank Ausfällen an der Spitze wurden Fabio Quartararo und Alex Rins am Ende auf den Plätzen 13 und 14 geführt. Im Sprint reichte es für keinen M1-Fahrer zu einem WM-Zähler. Quartararo, Weltmeister 2021, sah die Flagge hinter Honda-Rookie Diogo Moreira. Der Abstand des Franzosen auf Sieger Marco Bezzecchi: 30,823 sec!

Durchhalteparolen bei Yamaha

Der siegverwöhnte, nun aber dauerleidgeprüfte Teammanager wird noch durchhalten müssen. Paolo Pavesio, der sich nach dem verheerenden Resultat vor die Piloten stellte, räumte ein, dass es vor der Rückkehr nach Europa Ende April noch keine weiteren Technik-Updates geben kann. Interessant wird besonders der US-GP in Austin am 29. März. Vor einem Jahr hatte Jack Miller mit Platz 5 sein bestes Yamaha-Resultat eingefahren.

Schon gesehen?

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

