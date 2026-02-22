Weiter zum Inhalt
Yamaha-Teamplay: Quartararo unterstützt verzweifelten Rookie Razgatlioglu

Wenig überraschend brachte auch Tag 2 in Buriram keinen Raketenstart für das Yamaha-Lager. Frontmann Quartararo nutzte den Tag, um den frustrierten MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu aufzurichten.

Thomas Kuttruf
Von

MotoGP

Fabio Quartararo beendete den Thailand-Test auf Rang 17
Fabio Quartararo beendete den Thailand-Test auf Rang 17
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo beendete den Thailand-Test auf Rang 17
© Gold and Goose

Auch wenn Yamaha-Werksfahrer erneut tapfer seine Runden drehte, änderte sich am sehr bescheidenen Ist-Zustand des Pakets rund um die neue V4-M1 auch im Finale der Saisonvorbereitung nichts. Das Quartett beendete die Zweitagesveranstaltung auf den Positionen 16 (Miller), 17 (Quartararo), 20 (Rins) und 21 (Razgatlioglu).

Die Worte von Fabio zur Leistung seines Untersatzes könnte man eins zu eins aus dem Samstags-Debrief übernehmen. «Wir haben einen langen Weg über Monate vor uns, um wieder ganz nach vorne zu kommen.» Immerhin lieferte der Franzose nun auch eine Zeitenanalyse mit: «Wir wissen, dass wir gut sieben Zehntel pro Runde in der Rennsimulation auf das Bike aus dem Vorjahr verlieren. Das lässt sich nicht in den nächsten paar Rennen abstellen.»

Zur Erinnerung: Den Thailand-Test hatte «El Diablo» mit einer 1:29,5 min in den Top 10 beendet und vom GP-Auftakt nahm er den letzten WM-Punkt mit. In der kombinierten Zeitenliste tauchte die Nummer 20 ein Jahr später nun mit einer 1:27,7 min auf.

Klappe zu: Fabio Quartararo
Klappe zu: Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Klappe zu: Fabio Quartararo
© Gold and Goose

Bitter: Alle Piloten der M1 hatten zudem am zweiten Tag nur noch ein Einsatzgerät zur Verfügung. Hintergrund: ein Teilemangel an der aktuellen Spezifikation unmittelbar vor dem Saisonstart.

Trotz der schweren Zeiten als Yamaha-Pilot ging Quartararo aufrechter als noch am Tag zuvor: «Tag 1 war mein Tiefpunkt, aber den habe ich überwunden. Es ist nun mal so, dass wir in einem Prozess stecken.» Der langjährige Yamaha-Pilot hatte sogar genug positive Energie, um sich um den sichtbar zerknitterten Rookie in der Nachbarbox zu kümmern. Die beiden Weltmeister verbrachten mehr Zeit zusammen als gewöhnlich.

Quartararo: «Mir ging es mehr darum, ihm als mir zu helfen. Ich kenne Toprak als Superbiker, der es gewohnt ist, immer unter die ersten Drei zu fahren, und hier habe ich ihn ziemlich verzweifelt erlebt. Das Timing ist nicht sehr gut für ihn – er ist an einem Tiefpunkt für Yamaha dazugekommen. Es gibt sehr viel zu lernen, vor allem, was die Reifen angeht.»

Der Champion von 2021 weiter: «Ich habe ihm gesagt, dass es komplett normal ist, dass man sich als Neueinsteiger so fühlt. Er muss sich die Zeit nehmen, die es braucht. Wir sind in der gleichen Situation, im selben, dann tut es nicht weh, den anderen zu unterstützen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte in meinem ersten Jahr (2019) jemanden an meiner Seite gehabt, der mir das erklärt.»

Sicher ist: Speziell bei den ersten Rennen zur neuen Saison wird nicht nur der Pramac-Rookie um den Anschluss kämpfen.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109
Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

