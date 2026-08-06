Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez mit wichtiger Aufgabe in Silverstone

Die Sommerpause ist zu Ende, an diesem Wochenende startet die MotoGP-WM in Silverstone in die zweite Saisonhälfte 2026. Die Fahrer hatten knapp vier Wochen Zeit, um sich zu erholen, Urlaub zu machen und zu trainieren.

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Die Hersteller und Teams hingegen hatten in der rennfreien Zeit alle Hände voll zu tun, um sich auf die letzten elf Rennwochenenden in diesem Jahr und auch für 2027 vorzubereiten. Die Ingenieure nutzten die Pause, um die Entwicklungsarbeit an den Motorrädern voranzutreiben. Insbesondere die Hersteller, die in der Königsklasse mit der Konkurrenzfähigkeit zu kämpfen haben, setzen alles daran, um die Lücke zu den Top-Marken wie Ducati und Aprilia zu verkleinern.

Den größten Aufholbedarf hat derzeit Yamaha. Der japanische Hersteller muss nicht nur das aktuelle Bike mit 1000 ccm verbessern, sondern auch enorm viel Entwicklungsarbeit in das 850er-Motorrad für 2027 hineinstecken.

So viele Informationen wie möglich sammeln

Die Testfahrer von Yamaha, allen voran Augusto Fernandez, sind deshalb gut beschäftigt. Um die in den letzten Wochen verrichtete Arbeit zu beurteilen, wird der Spanier beim Rennwochenende in Silverstone mit einer Wildcard antreten.

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«Die Ziele für dieses Wochenende sind klar: Ich möchte so schnell wie möglich sein, um so viele nützliche Informationen wie möglich zu sammeln», lautet die kurze und eindeutige Ansage von Fernandez.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Morgen Silverstone: International Livestream MotoGP World Championship 07.08.2026 - 10:55

Somit werden auf dem Silverstone Circuit fünf Yamaha in der Startaufstellung stehen. Die Stammfahrer Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu werden gut erholt auf der V4-M1 Platz nehmen. Es wird sich zeigen, wie erfolgreich der britische Grand Prix für sie verlaufen wird – oder ob sie sich danach am liebsten gleich wieder in den Urlaub verabschieden möchten.