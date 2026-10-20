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Schock für Yamaha: Toprak Razgatlioglu fällt für die restliche Saison aus

Bei seinem Crash in Indonesien verletzte sich Toprak Razgatlioglu an seiner rechten Schulter. Nun bestätigte Pramac Yamaha, dass er operiert werden muss und die restliche MotoGP-Saison 2026 ausfällt.

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Toprak Razgatlioglu fällt für die rstliche Saison aus
Toprak Razgatlioglu fällt für die rstliche Saison aus
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu fällt für die rstliche Saison aus
© Gold & Goose

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Bei einem heftigen Crash im zweiten freien Training in Indonesien hatte sich Toprak Razgatlioglu die rechte Schulter ausgekugelt. Das Sprintrennen am Samstag fuhr der 30-Jährige unter Schmerzen zu Ende, doch im Grand Prix am Sonntag musste er nach acht Runden das Handtuch werfen, weil ihm die Kraft fehlte.

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Nach weiteren medizinischen Untersuchungen in Mailand steht nun fest, dass sich der Yamaha-Pilot am 26. Oktober einer Operation unterziehen muss. Dies bestätigte Pramac am heutigen Dienstag.

Besonders bitter: Toprak wird nicht nur den Großen Preis von Australien verpassen, er wird für die restliche MotoGP-Saison 2026 ausfallen. Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez wird ihn bei den kommenden Rennen ersetzen.

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Toprak bedauert vor allem, dass er beim Australien-GP nicht antreten kann. Dieser findet in diesem Jahr das letzte Mal auf Phillip Island statt. «Ich bin äußerst enttäuscht, den Grand Prix von Australien verpassen zu müssen. Phillip Island ist eine meiner Lieblingsrennstrecken und ein Ort, an dem ich während meiner Superbike-Karriere einige ganz besondere Momente erlebt habe. Ich hatte mich sehr auf die Gelegenheit gefreut, dort auf dem MotoGP-Motorrad anzutreten, was diese Situation noch schwerer zu akzeptieren macht», ist der Superbike-Weltmeister von 2025 enttäuscht. «Nach weiteren medizinischen Untersuchungen im Anschluss an den Sturz in Mandalika stellte sich heraus, dass meine Schulterverletzung schwerwiegender ist, als wir zunächst angenommen hatten. Daher werde ich mich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, um mir die besten Chancen auf eine vollständige Genesung und eine Rückkehr zu 100 Prozent zu sichern. Das war keine leichte Entscheidung, aber nach Rücksprache mit den Ärzten und den Menschen, die mir am nächsten stehen, sind wir überzeugt, dass dies der richtige Schritt für meine Zukunft ist.»

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Pramac Yamaha versicherte, Toprak bei der Rehabilitation voll zu unterstützen. «Es tut uns sehr leid für Toprak, da wir wissen, wie sehr er sich darauf gefreut hat, in Phillip Island zu fahren und seine Reise mit der YZR-M1 fortzusetzen», meinte Teamdirektor Gino Borsoi. «Er hat hart daran gearbeitet, sich an die MotoGP anzupassen, und es ist enttäuschend, dass diese Verletzung ihn daran hindern wird, diesen Prozess in den kommenden Rennen fortzusetzen. Seine Gesundheit hat jedoch Vorrang, und wir werden ihn während seiner Genesung unterstützen und freuen uns darauf, ihn wieder auf dem Motorrad zu sehen, sobald er bereit ist. Gleichzeitig heißen wir Augusto Fernandez willkommen, der in Phillip Island für Toprak einspringen wird, bis dieser wieder einsatzbereit ist. Als Testfahrer von Yamaha kennt er das Motorrad gut, und wir freuen uns, ihn für diese Rennen im Team zu haben. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen, und wünschen Toprak eine erfolgreiche Operation und eine reibungslose Genesung.»

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Topraks Teamkollege Jack Miller wird in Australien seinen letzten Heim-GP in der MotoGP-Klasse bestreiten. «Ich möchte Jack alles Gute für seinen Heim-Grand-Prix wünschen. Vor heimischem Publikum zu fahren, ist immer etwas Besonderes, und da dies das letzte MotoGP-Rennen auf Phillip Island ist, hoffe ich, dass er ein fantastisches Wochenende genießen und ein großartiges Ergebnis erzielen kann. Ich werde ihn und das gesamte Team aus der Ferne anfeuern», sagte Toprak.

Für Toprak Razgatlioglu ist die MotoGP-Rookie-Saison nun vorzeitig zu Ende gegangen. Er tat sich das ganze Jahr schwer mit der Umstellung auf das MotoGP-Bike und mit der schwächelnden M1. An 17 Rennwochenenden konnte er 18 WM-Punkte sammeln. 2027 wird er gemeinsam mit Yamaha in die neue MotoGP-Ära – mit dem 850-ccm-Bike und den Pirelli-Reifen – starten.

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