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Yamaha-Verzicht in Katar: FIM-Präsident widerspricht der MotoGP-Gruppe

Vor dem Katar-GP stellte die MotoGP-Gruppe sportliche und finanzielle Konsequenzen für Yamaha in Aussicht. FIM-Präsident Jorge Viegas erklärt, warum das nur zum Teil richtig ist.

MotoGP

In Katar vor Ort: Jorge Viegas mit Carlos und Carmelo Ezpeleta
In Katar vor Ort: Jorge Viegas mit Carlos und Carmelo Ezpeleta
Foto: Gold & Goose
In Katar vor Ort: Jorge Viegas mit Carlos und Carmelo Ezpeleta
© Gold & Goose

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Als Yamaha nach dem MotoGP-Rennen in Sepang ankündigte, den Katar-GP auszulassen, war die Austragung des Rennens im Fahrerlager bereits umstritten. Wegen der Sicherheitslage in der Region hatten sich 19 der 22 gemeldeten MotoGP-Piloten gegen einen Start in Lusail ausgesprochen.

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Yamaha verwies bei seiner Absage auf die eigenen Vorgaben zum Schutz seiner Mitarbeiter. Die MotoGP-Gruppe reagierte mit dem Hinweis, dass der Verzicht neben vertraglichen auch sportliche Folgen haben könne.

In Lusail fehlten schließlich alle vier Yamaha-Piloten der Königsklasse: Fabio Quartararo und Alex Rins aus dem Werksteam sowie die beiden Pramac-Fahrer Jack Miller und Toprak Razgatlioglu. Das von Yamaha unterstützte Pramac-Moto2-Team trat dagegen an, sodass Izan Guevara seinen Titelkampf gegen Manuel Gonzalez fortsetzen konnte. Laut FIM-Präsident Jorge Viegas war Pramac-Teamchef Paolo Campinoti mit Yamahas Entscheidung nicht einverstanden. Der Grand Prix verlief ohne Sicherheitszwischenfälle.

Viegas widerspricht Ezpeleta

Nach dem Rennwochenende trennte MotoGP-Vizechef Carlos Ezpeleta die beiden Fragen: Für die vertraglichen Folgen sei der Promoter zuständig, für sportliche Sanktionen die FIM. Nun hat sich Viegas selbst zu Wort gemeldet. Gegenüber der spanischen Zeitung AS bezeichnete er die damalige Mitteilung der MotoGP-Gruppe als falsch. «Ein Fahrer, der nicht zu einem Rennen antritt, unterliegt derzeit keiner sportlichen Sanktion», erklärte der FIM-Präsident. Eine Änderung des Reglements für künftige Fälle schloss er allerdings nicht aus.

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Die Zahlung, die Yamaha laut AS leisten muss, hat eine andere Grundlage. Der Vertrag mit der MotoGP-Gruppe verpflichtet die Hersteller und Teams nach Angaben von Viegas dazu, bei jedem Rennen zwei Fahrer einzusetzen und bei Bedarf für Ersatz zu sorgen. «Es handelt sich um einen kommerziellen Vertrag. Die FIM ist nicht Teil dieses Vertrags», stellte Viegas klar.

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Yamahas Rennsportchef Paolo Pavesio traf sich laut AS nach dem Katar-GP in Madrid mit Vertretern der MotoGP-Gruppe, um die Folgen des Fernbleibens zu besprechen. Die Zeitung berichtet, dass Yamaha den Betrag an den Promoter zahlen muss und dieser ihn unter den Teams aufteilen soll, die in Lusail angetreten waren. Eine Summe nennt AS nicht.

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