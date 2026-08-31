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Comeback-Mann Johann Zarco: Sechs Kaffee waren zu viel für seinen Körper

MotoGP-Routinier Johann Zarco (LCR Honda) holte im Grand Prix in Aragon trotz doppelter Long-lap-Strafe einen WM-Punkt. Der Franzose erklärte, weshalb die lange Rennpause auch etwas Gutes hatte.

MotoGP

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach über drei Monaten Verletzungspause hatte LCR-Honda-Pilot Johann Zarco in Aragon sein Comeback. Der MotoGP-Routinier erreichte am vergangenen Wochenende etwas, das alle verblüffte – auch ihn selbst. Zunächst schaffte er am Freitag im Zeittraining als Zehnter den direkten Einzug ins Q2. Im Qualifying am Samstag stellte er seine RC213V auf Position 9 in die dritte Startreihe. Im Sprintrennen wurde es für Zarco ebenfalls Platz 9, womit er zweitbester Honda-Fahrer war.

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Im Grand Prix am Sonntag konnte er dann nur noch gewinnen. Denn als ob seine Rückkehr nach der schweren Verletzung nicht schon schwer genug war, musste Zarco auch eine doppelte Long-lap-absolvieren. Der Grund: Der Franzose verursachte Mitte Mai den Crash in der ersten Kurve in Barcelona, in den er selbst, Pecco Bagnaia (Ducati) und Luca Marini (Honda) verwickelt waren. Damals wurde Zarco im Windschatten von Marini mitgerissen, und er konnte nicht mehr bremsen, um dem Italiener auszuweichen. Danach verkeilte sich das Bein von Zarco im Heck der Ducati von Bagnaia.

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Zarco kämpfte tapfer in Aragon und landete im Hauptrennen auf Rang 15. «Ich kam hierher, um diese beiden Long-laps zu absolvieren und das Gefühl für das Bike zurückzuerlangen. Das habe ich geschafft», meinte er nach dem Grand Prix. «Ich bin so happy darüber, dass ich am Samstag einen Punkt und einen weiteren am Sonntag holen konnte. Es ist großartig, wieder mit dem Team zusammenzuarbeiten. Alle waren begeistert – ich ebenfalls. Ich bin auch glücklich darüber, dass ich nach der Pause ein interessantes Gefühl auf dem Motorrad hatte. Auch meine Kommentare waren klar. Denn wenn man viele Rennen nacheinander bestreitet, dann ist es manchmal so, dass man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Jetzt war mein Feedback sehr klar, und ich versuche, das bis zum Ende der Saison beizubehalten.»

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Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Zarco: «Ich habe die Pause genutzt, um den Traum am Leben zu erhalten»

Wie ist es dem 36-Jährigen im Rennen über 23 Runden körperlich ergangen? «Mein Körper hat sich sehr gut verhalten. Am Freitag hatte ich zwar noch Krämpfe, aber ich denke, das ist normal, wenn man sich wieder an das Motorrad gewöhnen muss. Und auch die sechs Kaffee, die ich am Donnerstag hatte, waren vielleicht zu viel für meinen Körper», schmunzelte Zarco. «Am restlichen Wochenende bin ich davon runtergekommen und mein Körper bedankte sich.»

Bei seinem Comeback hat Johann Zarco alle beeindruckt. Hat das Aragon-Wochenende auch seine Erwartungen übertroffen? «Ich habe die Pause genutzt, um den Traum am Leben zu erhalten. Du hast immer im Kopf, dass etwas sehr cooles passieren könnte», erklärte der Honda-Pilot. «Es hat sehr cool begonnen und endete ziemlich normal. Ich wollte so ein Wochenende haben, um diese Freude zu fühlen.»

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Zeit

Bestzeit

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01

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93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

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Alex Márquez

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73

23

+8,687

1:47,323

22

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Jorge Martin

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Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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54

23

+17,687

1:47,598

14

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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49

23

+23,136

1:47,844

9

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Enea Bastianini

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23

23

+25,741

1:47,734

8

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