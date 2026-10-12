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Johann Zarco (13.) erklärt die glanzlose Honda-Vorstellung in Mandalika

Bei der MotoGP in Indonesien erlebten die Honda-Piloten ein enttäuschendes Wochenende. Für das nächste MotoGP-Rennen in Australien sieht Johann Zarco die Aprilia RS-GP erneut klar im Vorteil.

MotoGP

Johann Zarco sammelte drei WM-Punkte
Johann Zarco sammelte drei WM-Punkte
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco sammelte drei WM-Punkte
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das nächste MotoGP-Rennen führt Johann Zarco zurück an den Ort seines ersten Sieges in der Königsklasse. Auf Phillip Island triumphierte der Franzose 2023 erstmals. Mit seiner heutigen Honda RC213V erwartet der LCR-Pilot unter normalen Bedingungen allerdings keinen erneuten Erfolg. Die schnellen Kurven des australischen Kurses bereiten ihm Sorgen – und machen Aprilia für ihn zum Favoriten.

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In Mandalika hatte Zarco das Rennen auf Platz 13 beendet, mit 26,3 Sekunden Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia). Hinter Luca Marini auf Position 12 war er zweitbester Honda-Pilot. Dass er die körperlich anspruchsvolle Renndistanz bewältigte, verbuchte er als positiven Aspekt des Wochenendes.

«Ich bin froh, dass ich das Rennen geschafft habe. Das ist hier immer eine Herausforderung. Körperlich habe ich die Herausforderungen dieses Wochenendes gut gemeistert, was eine gute Sache ist. Das macht mich happy», so Zarco.

Im Artikel erwähnt

Warum sich Zarco bewusst zurückhielt

Mit seinen Rundenzeiten war Zarco grundsätzlich zufrieden. Allerdings konnte er das vorhandene Tempo nicht durchgehend nutzen, ohne aus seiner Sicht zu viel zu riskieren. «Mein Renntempo war gut. Doch ich musste viel Sicherheitspuffer einplanen, um Fehler und Stürze zu vermeiden. Das hat mich frustriert. Dieser Puffer hat mich viele Zehntelsekunden pro Runde gekostet. Ich bin sicher, dass ich trotz der schlechten Startposition hätte schneller sein können.»

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Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Marc Márquez und Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
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Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
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Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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In der Schlussphase musste er sich zudem gegen Enea Bastianini verteidigen. Gleichzeitig sorgte ein ungewohntes Verhalten des Hinterreifens für zusätzliche Unsicherheit. «Ich gab mein Bestes, doch Bastianini war gegen Rennende besser und konnte attackieren. In den letzten Runden bekam ich zudem Vibrationen vom Hinterreifen. Ich hatte befürchtet, dass ich einen Platten habe. Das war zum Glück nicht der Fall. Drei Runden vor Rennende hatte ich fünf Sekunden Vorsprung auf Morbidelli. Ich wollte das Rennen ohne Sturz beenden.»

In Australien erwartet Zarco erneut eine Aprilia-Show

Nach dem historischen Vierfach-Erfolg von Aprilia in Indonesien erwartet Zarco auch beim nächsten Rennen starke Aprilia-Performance. Die Charakteristik von Phillip Island dürfte dem Hersteller nach seiner Einschätzung entgegenkommen. Für Honda sieht er dagegen eine schwierige Aufgabe.

«Es ist ein Kurs mit schnellen Kurven. In den schnellen Kurven haben wir Probleme. Aprilia wird auf diesem Kurs am besten sein. Bei normalen Bedingungen sollten wir nicht in der Lage sein, dort zu gewinnen», erklärte Zarco lachend. «Es wäre zumindest eine große Überraschung.»

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Seine Erinnerungen an den ersten MotoGP-Sieg ändern deshalb nichts an der nüchternen Erwartungshaltung. Eine Möglichkeit, die Kräfteverhältnisse durcheinanderzubringen, sieht er dennoch. «Ich reise nicht mit dem Ziel dorthin, das Rennen zu gewinnen. Aber vielleicht ist es ja nass oder feucht. Dann ändere ich meine Meinung», so Zarco.

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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27

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25

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Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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27

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Jorge Martin

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27

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

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Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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27

+9,492

1:30,172

15

06

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Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

27

+10,778

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22

07

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Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

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1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

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15

09

20

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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Enea Bastianini

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