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Zarco meldete sich wieder zu Wort: Nach Verbrennung Angst vor Operation

Die gute Nachricht: Johann Zarco hat das Krankenhaus verlassen. Doch steht fest, vor dem Franzosen liegt noch ein weiter Weg, bevor er wieder auf die MotoGP-Honda von Lucio Cecchinello steigen wird.

MotoGP

Johann Zarco und Pecco Bagnaia gingen in Catalunya zu Boden
Johann Zarco und Pecco Bagnaia gingen in Catalunya zu Boden
Foto: Gold and Goose
Johann Zarco und Pecco Bagnaia gingen in Catalunya zu Boden
© Gold and Goose

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MotoGP-Veteran Johann Zarco war einer der beiden Fahrer, die beim Catalunya-GP schwere Verletzungen davongetragen haben. Sowohl Alex Marquez, der zuvor unabhängig von Zarco nach einer Kollision mit Pedro Acosta in die Streckenbegrenzung geflogen war, als auch der 35-jährige Zarco hatten noch großes Glück. Dennoch: Die Karriere beider GP-Sieger ist vorerst ausgesetzt.

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Im Fall von Johann Zarco deutet vieles auf eine längere Pause hin. Betroffen ist beim Südfranzosen in erster Instanz das linke Bein. Nach dem Crash in Kurve 1 in Barcelona war das Bein unglücklich ins Heck der Ducati von Pecco Bagnaia geraten. Wenig überraschend hielt das Bein der Belastung nicht stand – Wadenbein und der gesamte Bandapparat gingen bei dem schweren Unfall kaputt.

Zarco konnte das Krankenhaus auf Krücken verlassen
Zarco konnte das Krankenhaus auf Krücken verlassen
Foto: instagram Johann Zarco
Zarco konnte das Krankenhaus auf Krücken verlassen
© instagram Johann Zarco

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Wie der Pilot nun selbst mitteilte, sorgt eine Verbrennung dafür, dass die eigentliche Knieoperation auch zwei Wochen nach dem Sturz noch nicht durchgeführt werden konnte. Zarco, der das Krankenhaus zwischenzeitlich verlassen konnte: «Es ist nun zwei Wochen her seit dem beängstigenden Sturz in Montmelo. Ich kümmere mich um mein Bein und es geht schon recht schnell voran. Ich muss noch auf die Operation warten, da ich mir unterhalb des Knies sehr tiefe Verbrennungen zugezogen habe und nicht riskieren kann, dass es während der Operation zu einer Infektion kommt.»

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Das linke Bein von Zarco wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen
Das linke Bein von Zarco wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen
Foto: instagram Johann Zarco
Das linke Bein von Zarco wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen
© instagram Johann Zarco

Zarco, der sich während des Mugello per Videotelefonie mit seiner Crew verbunden hatte: «Vielen Dank an alle, die mir geschrieben und mir gute Besserung gewünscht haben. Ich habe das Glück, tolle Menschen um mich zu haben, und wir werden die Dinge klug angehen.»

Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet wird, wird Johann Zarco auch beim Balaton-GP von Urgestein Cal Crutchlow. Der rustikale Brite tat zuletzt wie aufgetragen: Crutchlow stürzte nicht, fuhr den Sprint zu Ende und wurde im GP von einem Defekt gestoppt. Ob Crutchlow, der zwar nicht für Rekordzeiten, aber stets für einen Spruch zu haben ist, auch die kommenden, eng getakteten Rennen vor der Sommerpause in Brünn, Assen und am Sachsenring bestreiten wird, bleibt offen. Mit Taka Nakagami stünde eine gesunde Alternative parat, während Honda-Tester Aleix Espargaro ebenfalls verletzt ist.

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