Zarco und Moreira: Einschwörung auf die MotoGP-Saison 2026 in Spanien

2025 war MotoGP-Routinier Johann Zarco bester Honda-Pilot. In der Gesamtwertung belegte der Franzose Rang 12. Sein persönliches Highlight war der Sieg in Le Mans vor heimischem Publikum. Neben seinen Erfolgen in der Motorrad-Weltmeisterschaft erzielte Zarco im letzten Jahr einen weiteren prestigeträchtigen Triumph: Er siegte im 8-Stunden-Rennen von Suzuka, wofür ihm seitens Arbeitgeber HRC viel Anerkennung entgegengebracht wurde.

Zarco geht 2026 in seine dritte Saison mit dem Team LCR Honda. Lucio Cecchinello hält viel von dem erfahrenen Piloten, weshalb er den 35-Jährigen auch für 2027 unter Vertrag genommen hat.

Johann Zarco auf der Honda Fireblade CBR1000RR Foto: LCR Honda Johann Zarco auf der Honda Fireblade CBR1000RR © LCR Honda

Kürzlich absolvierte Zarco mit dem LCR-Team einen Trackday auf dem Circuito de Cartagena. Die Rennstrecke unweit von Murcia bietet im Winter die perfekten Trainingsbedingungen. Auf einer Honda Fireblade CBR1000RR absolvierte Zarco viele Runden und sammelte somit die ersten Rennstrecken-Kilometer im neuen Jahr.

MotoGP-Rookie Diogo Moreira sah seinem Teamkollegen über die Schulter Foto: LCR Honda MotoGP-Rookie Diogo Moreira sah seinem Teamkollegen über die Schulter © LCR Honda

Zarco hatte einen prominenten Zuseher an seiner Seite – sein neuer Teamkollege Diogo Moreira sah ihm über die Schulter. Der Moto2-Weltmeister war aus Barcelona angereist. Dort gewann «Offroad-Spezialist» Moreira am vergangenen Wochenende ein Benefiz-Flat-Track-Rennen .

Johann Zarco Foto: LCR Honda Johann Zarco © LCR Honda

Am 1. Februar werden Zarco und Moreira die LCR-Farben für die MotoGP-Saison 2026 präsentieren. Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit der erste Test 2026 statt. Zuvor steigt in Malaysia vom 29. bis 31. Januar der Shakedown-Test, bei dem Diogo Moreira als Klassenneuling die Möglichkeit bekommt, sich vor dem offiziellen Test an die MotoGP-Rakete zu gewöhnen.

