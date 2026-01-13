Weiter zum Inhalt
Zarco und Moreira: Einschwörung auf die MotoGP-Saison 2026 in Spanien

Die MotoGP-Asse Johann Zarco und Diogo Moreira (beide LCR Honda) trafen sich am Montag auf dem Circuito de Cartagena. Anlass war ein Trackday auf einer Honda Fireblade CBR1000RR.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Johann Zarco und Diogo Moreira
Johann Zarco und Diogo Moreira
Foto: LCR Honda
Johann Zarco und Diogo Moreira
© LCR Honda

2025 war MotoGP-Routinier Johann Zarco bester Honda-Pilot. In der Gesamtwertung belegte der Franzose Rang 12. Sein persönliches Highlight war der Sieg in Le Mans vor heimischem Publikum. Neben seinen Erfolgen in der Motorrad-Weltmeisterschaft erzielte Zarco im letzten Jahr einen weiteren prestigeträchtigen Triumph: Er siegte im 8-Stunden-Rennen von Suzuka, wofür ihm seitens Arbeitgeber HRC viel Anerkennung entgegengebracht wurde.

Zarco geht 2026 in seine dritte Saison mit dem Team LCR Honda. Lucio Cecchinello hält viel von dem erfahrenen Piloten, weshalb er den 35-Jährigen auch für 2027 unter Vertrag genommen hat.

Johann Zarco auf der Honda Fireblade CBR1000RR
Johann Zarco auf der Honda Fireblade CBR1000RR
Foto: LCR Honda
Johann Zarco auf der Honda Fireblade CBR1000RR
© LCR Honda

Kürzlich absolvierte Zarco mit dem LCR-Team einen Trackday auf dem Circuito de Cartagena. Die Rennstrecke unweit von Murcia bietet im Winter die perfekten Trainingsbedingungen. Auf einer Honda Fireblade CBR1000RR absolvierte Zarco viele Runden und sammelte somit die ersten Rennstrecken-Kilometer im neuen Jahr.

MotoGP-Rookie Diogo Moreira sah seinem Teamkollegen über die Schulter
MotoGP-Rookie Diogo Moreira sah seinem Teamkollegen über die Schulter
Foto: LCR Honda
MotoGP-Rookie Diogo Moreira sah seinem Teamkollegen über die Schulter
© LCR Honda

Zarco hatte einen prominenten Zuseher an seiner Seite – sein neuer Teamkollege Diogo Moreira sah ihm über die Schulter. Der Moto2-Weltmeister war aus Barcelona angereist. Dort gewann «Offroad-Spezialist» Moreira am vergangenen Wochenende ein Benefiz-Flat-Track-Rennen.

Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: LCR Honda
Johann Zarco
© LCR Honda

Am 1. Februar werden Zarco und Moreira die LCR-Farben für die MotoGP-Saison 2026 präsentieren. Vom 3. bis 5. Februar findet auf dem Sepang International Circuit der erste Test 2026 statt. Zuvor steigt in Malaysia vom 29. bis 31. Januar der Shakedown-Test, bei dem Diogo Moreira als Klassenneuling die Möglichkeit bekommt, sich vor dem offiziellen Test an die MotoGP-Rakete zu gewöhnen.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

