Zündschnur: Was macht Pedro Acosta 2027? KTM-Sportchef Pit Beirer exklusiv

Mit dem Bekanntwerden von Fabio Quartararos Wechselmanöver in Richtung Honda wurde eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Dazu soll der 2024er-Champion Jorge Martin bei Yamaha gesetzt sein, Pecco Bagnaia wird bei Aprilia gesehen, spricht aber ebenfalls mit Yamaha, und Pedro Acosta wurde bereits in mehreren Kanälen als Teamkollege von Marc Marquez bei Ducati Corse ausgerufen.

Wie Geschosse fliegen die Namen der Top-Piloten durch die Luft, während die Testmannschaften in der Hitze von Malaysia die 2026er-Einsatzgeräte auf Speed bringen. Die Nachricht vom Abgang des Weltmeisters von 2021, Fabio Quartararo, bei Yamaha hat die Hoffnung der Manager zerstört, dass die großen Entscheidungen zum Transfermarkt 2027 in den Sommer gezogen werden. Nun ist die Realität die, dass sich alle Werke im Eilverfahren um eine Starbesetzung für den Start der 850er-Ära ab 2027 kümmern müssen.

Die Ausgangslage nach dem denkwürdigen 29. Januar: Honda steht vor einer Vertragsunterschrift mit Fabio Quartararo. Der weltgrößte Motorradproduzent und erfolgreichste Hersteller im GP-Fahrerlager braucht für 2027 unbedingt einen hungrigen Siegfahrer. Mindestens ein vergleichsweise junger Topfahrer – Quartararo ist 26 – wäre damit gesichert.

Doch: Ende 2026 laufen die Verträge mit beiden aktuellen Piloten (Joan Mir und Luca Marini) aus, es spräche also nichts dagegen, auf eine zweite Superkraft zu setzen. Die könnte auch Pedro Acosta heißen. Bereits im Frühjahr 2025, inmitten der heftigsten Phase der KTM-Krise, war durchgesickert, dass HRC Interesse am jungen Spanier bekundet hat.

Fakt ist: KTM will Acosta halten, doch nicht erst seit der Quartararo-Rakete vom gestrigen Donnerstag wird an Acosta aus mehreren Richtungen gezogen. Neben Marc Marquez gilt der 21-Jährige aus Murcia als fahrerisch größtes Kaliber und Champion der Zukunft. Kurz gesagt: Acosta hat freie Auswahl und in der noch frühen Phase seiner Karriere dürfte der finanzielle Aspekt nicht an erster Stelle stehen. Es geht um ein Motorrad, das die Nummer 37 sicher zum WM-Titel trägt. Der Blick auf die Liste der Konstrukteurs-Weltmeister der letzten sechs Jahre dürfte die Entscheidung für einen Wechsel in Richtung Ducati erleichtern.

Pedro hat ein sehr gutes Angebot von uns auf dem Tisch Pit Beirer

Nicht nur perspektivisch, auch sportlich hat Acosta die besten Karten, Pecco Bagnaia als Werksfahrer abzulösen. Schon 2025 ließ er Bagnaia in der WM-Tabelle hinter sich. Damit wäre das nächste Ass für die nächsten zwei Jahre vom Markt.

KTM-Rennsportchef Pit Beirer Foto: KTM Racing KTM-Rennsportchef Pit Beirer © KTM Racing

Doch noch ist es nicht so weit. Das bestätigte KTM-Rennsportchef Pit Beirer exklusiv gegenüber SPEEDWEEK.com. Pit Beirer: «Die Dynamik, die jetzt entstanden ist, bedeutet nicht, dass wir für 2027 ohne Spitzenpiloten und ohne Pedro Acosta dastehen. Unsere Beziehung mit Pedro ist außergewöhnlich und wir lassen ihn sicher nicht einfach ziehen. KTM hat starke Argumente – und Pedro weiß, dass wir alles tun, um unseren Fahrern Material für Siege zu geben. Er hat in jeder Hinsicht ein sehr gutes Angebot von uns auf dem Tisch.»

Beirer ergänzt: «Aber ja, wir sind Realisten und es ist normal, dass Piloten wie Pedro auch schauen, was um sie herum passiert. Er wird verhandeln und vielleicht werden wir ihn auch verlieren – aber noch gibt es hierzu keine Entscheidung. Und die wird es auch erst dann geben, wenn Pedro ein klares Bild von unserem Bike für 2026 hat. Oberste Priorität ist es, im Jetzt und Hier zu arbeiten und in der kommenden Saison gemeinsam erfolgreich zu sein. Wir treiben immensen Aufwand, setzen jetzt voll auf 2026 und das ganze Team.»