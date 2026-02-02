Zurück an die MotoGP-Spitze: Kampfansage von Honda-Teammanager Alberto Puig

Als elftes und letztes Team der MotoGP ließ das offizielle Honda-Werksteam die Hüllen fallen. Nur einen Tag bevor die Stammpiloten der Königsklasse auf den Sepang International Circuit gehen, zeigte Honda HRC Castrol die offiziellen Farben – und ging mit den Botschaften zur Saison 2026 an die Öffentlichkeit.

Das Selbstbewusstsein bei Honda hat mit dem Verlauf der Saison 2025 nochmals deutlich zugenommen. Mit den zwei Podestplätzen durch Joan Mir im Herbst der Saison und dem Aufstieg in den Concessions Rang C änderte sich auch die Grundeinstellung beim einstigen Langzeit-Dominator des MotoGP-Geschäfts.

Während man zu Beginn des Jahres 2025 über LCR-Ass Johann Zarco noch Top 5 als Ziel ausgab und sich in der Folge auf Podestplätze als neue Vorgabe einigte, wird nun erstmals seit der Ära Marc Márquez wieder offen über Siege in der MotoGP gesprochen. Luca Marini brachte es auf den Punkt : «Ich bin mir sicher, dass wir 2026 gewinnen werden», so der Pilot der RC213V mit der Startnummer 10.

Mitverantwortlich für den dauerhaften Anschub in Richtung MotoGP-Elite ist Teammanager Alberto Puig. Der ausgesprochen ehrgeizige einstige Weltklassepilot aus Spanien gab bei der Teamvorstellung eine scharfe Ansage zu Protokoll: «Ich denke, unsere Fahrer müssen auf die Strecke gehen und voll attackieren! Die DNA dieses Unternehmens ist der Rennsport. Was zählt, was letztendlich die Richtung vorgibt, ist die Leidenschaft für den Sieg und die Leidenschaft für den Rennsport, die dieses Unternehmen im Laufe seiner Geschichte gezeigt hat.»

Startklar für 2026: Joan Mir und Luca Marini (re.) Foto: Honda HRC Startklar für 2026: Joan Mir und Luca Marini (re.) © Honda HRC

Puig weiter: «Die Grundlage für Honda für 2026 ist das, was wir 2025 erreicht haben. Es gab solide Entwicklungen auf der technischen Seite, und beide Fahrer konnten Fortschritte erzielen. Wir haben nicht behauptet, das beste Motorrad zu haben, aber wir haben einen entscheidenden Sprung gemacht – basierend auf den Entscheidungen in 2024 und sogar 2023.»