Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Zurück an die MotoGP-Spitze: Kampfansage von Honda-Teammanager Alberto Puig

Schon 2025 waren die Bestrebungen von Honda, zurück an die Spitze zu kommen, nicht zu übersehen. Jetzt soll der letzte Schritt folgen. Teammanager Puig formulierte in Sepang eine klare Ansage.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Alberto Puig ist vom Fortschritt des Honda-Projekts überzeugt
Alberto Puig ist vom Fortschritt des Honda-Projekts überzeugt
Foto: Gold and Goose
Alberto Puig ist vom Fortschritt des Honda-Projekts überzeugt
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Als elftes und letztes Team der MotoGP ließ das offizielle Honda-Werksteam die Hüllen fallen. Nur einen Tag bevor die Stammpiloten der Königsklasse auf den Sepang International Circuit gehen, zeigte Honda HRC Castrol die offiziellen Farben – und ging mit den Botschaften zur Saison 2026 an die Öffentlichkeit.

Werbung

Werbung

Das Selbstbewusstsein bei Honda hat mit dem Verlauf der Saison 2025 nochmals deutlich zugenommen. Mit den zwei Podestplätzen durch Joan Mir im Herbst der Saison und dem Aufstieg in den Concessions Rang C änderte sich auch die Grundeinstellung beim einstigen Langzeit-Dominator des MotoGP-Geschäfts.

Während man zu Beginn des Jahres 2025 über LCR-Ass Johann Zarco noch Top 5 als Ziel ausgab und sich in der Folge auf Podestplätze als neue Vorgabe einigte, wird nun erstmals seit der Ära Marc Márquez wieder offen über Siege in der MotoGP gesprochen. Luca Marini brachte es auf den Punkt: «Ich bin mir sicher, dass wir 2026 gewinnen werden», so der Pilot der RC213V mit der Startnummer 10.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mitverantwortlich für den dauerhaften Anschub in Richtung MotoGP-Elite ist Teammanager Alberto Puig. Der ausgesprochen ehrgeizige einstige Weltklassepilot aus Spanien gab bei der Teamvorstellung eine scharfe Ansage zu Protokoll: «Ich denke, unsere Fahrer müssen auf die Strecke gehen und voll attackieren! Die DNA dieses Unternehmens ist der Rennsport. Was zählt, was letztendlich die Richtung vorgibt, ist die Leidenschaft für den Sieg und die Leidenschaft für den Rennsport, die dieses Unternehmen im Laufe seiner Geschichte gezeigt hat.»

Werbung

Werbung

Startklar für 2026: Joan Mir und Luca Marini (re.)
Startklar für 2026: Joan Mir und Luca Marini (re.)
Foto: Honda HRC
Startklar für 2026: Joan Mir und Luca Marini (re.)
© Honda HRC

Puig weiter: «Die Grundlage für Honda für 2026 ist das, was wir 2025 erreicht haben. Es gab solide Entwicklungen auf der technischen Seite, und beide Fahrer konnten Fortschritte erzielen. Wir haben nicht behauptet, das beste Motorrad zu haben, aber wir haben einen entscheidenden Sprung gemacht – basierend auf den Entscheidungen in 2024 und sogar 2023.»

«Marinis Beständigkeit war entscheidend für den Aufstieg in die höhere Concessions-Klasse, und Mir konnte mit zwei großartigen Podiumsplätzen sein Talent als Champion unter Beweis stellen. Wir haben auch von der Änderung profitiert, nun einen Stützpunkt in Europa zu haben. Weitere hochqualifizierte Ingenieure unterstützen uns dort auch, um die mathematischen Aspekte noch besser zu verbessern. Wir haben zwei sehr professionelle Piloten. Die Arbeit ist nicht beendet, aber wir sind mit viel Einsatz dabei, uns eine gute Position zu verschaffen – auch mit Blick auf 2027», so Puig vor dem Start des wichtigen Sepang-Tests bis zum 5. Februar.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien