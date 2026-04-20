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Zurück in Europa: Der Zeitplan für den Spanien-GP in Jerez de la Frontera

Vom 24. bis 26. April findet mit dem Spanien-GP der Europaauftakt in der MotoGP-Saison 2026 statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen auf dem Circuito de Jerez gibt es hier im Überblick.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Jerez
Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Jerez
Foto: Gold & Goose
Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM in Jerez
© Gold & Goose

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Der 4,42 km lange Circuito de Jerez trägt seit 2018 auch den Namen der Motorrad-Ikone Angel Nieto und verfügt insgesamt über fünf Links- und acht Rechtskurven. Die längste Gerade misst lediglich 607 m. Der erfolgreichste Fahrer in Jerez ist mit neun Siegen (davon sieben in der Königsklasse) Valentino Rossi. Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Criville und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

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2025 gewann Alex Marquez (Gresini Ducati) in Jerez den Grand Prix vor Fabio Quartararo (Yamaha) und Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo). Das Sprintrennen konnte Champion Marc Marquez für sich entscheiden.

Der Favorit auf den GP-Sieg in Jerez ist Aprilia-Ass Marco Bezzecchi. Der Italiener gewann die letzten fünf Sonntagsrennen – in Spanien wird er versuchen, diese Serie fortzusetzen. In der WM-Tabelle liegt «Bez» derzeit mit 81 Punkten in Führung. Nur vier Zähler dahinter rangiert sein Teamkollege Jorge Martin. Auf Platz 3 liegt derzeit KTM-Werksfahrer Pedro Acosta mit 60 Punkten. Am Montag nach dem Rennwochenende findet in Jerez ein offizieller MotoGP-Test statt.

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Der MotoGP-Sprint in Jerez über 12 Runden beginnt am Samstag um 15 Uhr (MESZ). Der Grand Prix am Sonntag über 25 Runden startet um 14 Uhr.

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Zeitplan für den Großen Preis von Spanien 2026 (MESZ):

Freitag, 24. April:

  • 09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

  • 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

  • 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

  • 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

  • 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

  • 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 25. April:

  • 08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 26. April:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

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1

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

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77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

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5

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