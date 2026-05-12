Zurück in Spanien: Der Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien

1996 fand der erste Große Preis von Katalonien statt. Mit zehn GP-Siegen, davon sieben in der Königsklasse, ist MotoGP-Legende Valentino Rossi bislang der erfolgreichste Pilot in Montmelo. Die 4,657 km lange Piste verfügt über sechs Links- und acht Rechtskurven, wobei die längste Gerade 1,047 km misst.

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2025 waren die Marquez-Brüder auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfolgreich. Marc gewann den Sprint, Alex den Grand Prix. In diesem Jahr sind die Vorzeichen anders. Die beiden Aprilia-Fahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi, die derzeit die WM mit einem beachtlichen Vorsprung anführen, sind 2026 die Favoriten. Die Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez werden mit der schnellen RS-GP ebenfalls vorne mitmischen.

Heißeste Ducati-Aktie ist derzeit VR46-Ass Fabio Di Giannantonio – der Römer wird in Montmelo erneut versuchen, die Aprilia-Dominanz zu brechen. Dann wäre da noch Pecco Bagnaia, der zuletzt in Le Mans mit der Pole-Position und Platz 2 im Sprint ein Ausrufezeichen setzte. Champion Marc Marquez wird seinen Heim-GP verletzungsbedingt nicht bestreiten können.

Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 24 Runden sein. Am Montag nach dem Rennwochenende findet dann in Montmelo ein offizieller MotoGP-Test statt.

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Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2026 (MESZ):

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Weiterlesen

Freitag, 15. Mai:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 16. Mai:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 17. Mai:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)

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