Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Zurück in Spanien: Der Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. So sieht der Zeitplan für die Trainings und Rennen aller Klassen aus.

MotoGP

An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP statt
An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP statt
Foto: Gold & Goose
An diesem Wochenende findet der Catalunya-GP statt
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

1996 fand der erste Große Preis von Katalonien statt. Mit zehn GP-Siegen, davon sieben in der Königsklasse, ist MotoGP-Legende Valentino Rossi bislang der erfolgreichste Pilot in Montmelo. Die 4,657 km lange Piste verfügt über sechs Links- und acht Rechtskurven, wobei die längste Gerade 1,047 km misst.

Werbung

Werbung

2025 waren die Marquez-Brüder auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfolgreich. Marc gewann den Sprint, Alex den Grand Prix. In diesem Jahr sind die Vorzeichen anders. Die beiden Aprilia-Fahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi, die derzeit die WM mit einem beachtlichen Vorsprung anführen, sind 2026 die Favoriten. Die Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez werden mit der schnellen RS-GP ebenfalls vorne mitmischen.

Heißeste Ducati-Aktie ist derzeit VR46-Ass Fabio Di Giannantonio – der Römer wird in Montmelo erneut versuchen, die Aprilia-Dominanz zu brechen. Dann wäre da noch Pecco Bagnaia, der zuletzt in Le Mans mit der Pole-Position und Platz 2 im Sprint ein Ausrufezeichen setzte. Champion Marc Marquez wird seinen Heim-GP verletzungsbedingt nicht bestreiten können.

Empfehlungen

Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 24 Runden sein. Am Montag nach dem Rennwochenende findet dann in Montmelo ein offizieller MotoGP-Test statt.

Werbung

Werbung

Zeitplan für den Großen Preis von Katalonien 2026 (MESZ):

Freitag, 15. Mai:

  • 09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

  • 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

  • 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

  • 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

  • 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

  • 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 16. Mai:

  • 08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

  • 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

  • 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

  • 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

  • 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

  • 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

  • 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

  • 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

  • 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

  • 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 17. Mai:

  • 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

  • 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (18 Runden)

  • 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

  • 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

128

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

84

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

83

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

67

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

62

7

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

57

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

55

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

43

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

39

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  4. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM