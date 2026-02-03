Motorlegenden: Movie Cars II – Formel 1, Geisterjagd, zurück in die Zukunft

Das hat 2024 richtig gute Laune gemacht: Wir gingen damals auf einen wilden Ritt durch die Filmgeschichte, als Gastgeber der renommierte Journalist und Buchautor Siegfried Tesche. «Movie Cars» aus der Motorbuch-Verlagsreihe Motorlegenden spannte einen Bogen von frühen Verfolgungsjagden der 1910er bis 1930er Jahre über Rennfahrerfilme wie "Der Tod im Nacken" mit Clark Gable, "Grand Prix" mit James Garner, "Indianapolis" mit Paul Newman und "Le Mans" mit Steve McQueen bis zu jenem legendären Rennwagen, der in keiner Ergebnisliste von Racing-Statistikern auftaucht – dem gebrochen weiss lackieren tollen Käfer mit dem rot-weiss-blauen Streifen und der Nummer 53.

Werbung

Werbung

Gelungene Fortsetzung

Wie üblich auch in der Filmbrache: Wenn das gut läuft, dann dauert es nicht lange, bis ein Nachfolger auf den Markt kommt. Wir stellen vor – Movie Cars II, ein Buch das uns von der Formel 1 über eine Geisterjagd bis zurück in die Zukunft führt.

Wie im ersten Band wirft Autor Tesche dazwischen immer wieder Kapitel über Hollywood-Stars und ihre Autos ein, dieses Mal schreibt er über James Garner, den Star aus «Grand Prix», der mal festgehalten hat: «Wäre ich kein Schauspieler geworden, dann hätte ich wohl eine Rennkarriere gestartet.»

James Garner im Film Grand Prix Foto: MGM James Garner im Film Grand Prix © MGM

Werbung

Werbung

Auch Raubein James Coburn kommt zu Wort, der bei Bob Bondurant in die Rennschule ging. Oder Michael J. Fox, der mit der Filmreihe «Back to the Future» Filmgeschichte schrieb.

Al Pacino in Nöten

Im ersten Buch brachte uns Tesche den legendären Rennfilm «Grand Prix» näher und dessen Konkurrenzprodukt, aus dem «Le Mans» mit Steve McQueen wurde. Nun geht es in Band II zunächst mal erneut auf die Rennstrecke – mit Bobby Deerfield, Rush und F1 The Movie.

Wie gewohnt verwöhnt uns Tesche mit vielen Details, die selbst Kenner dieser Filme noch nicht kannten. Den F1-Piloten Bobby Deerfield spielte damals Al Pacino, der vor Drehbeginn noch keinen Rennwagen aus der Nähe gesehen, geschweige denn bewegt hatte.

Werbung

Werbung

Umwerfend: Daniel Brühl als Niki Lauda

Tesche lobt – völlig zu Recht – den grandiosen Auftritt von Daniel Brühl als Niki Lauda, und auch Chris Hemsworth als James Hunt passte.

Hunt gegen Lauda in «Rush» Foto: Universal Hunt gegen Lauda in «Rush» © Universal

Brühl ging die Hemsworth in die Rennschule, und er sprach mehrmals mit der Rennlegende Niki Lauda, um den österreichischen Piloten so genau als möglich zu spielen.

Was Regisseur Ron Howard im Film unterschlägt: Gewiss, Lauda und Hunt waren auf der Bahn Rivalen, aber abseits der Strecke kamen sie hervorragend miteinander aus.

Werbung

Werbung

Der erfolgreichste Film von Brad Pitt

Brad Pitt ging als Sonny Hayes für «F1 The Movie» noch einen Schritt weiter: Nie hat Hollywood mehr Zugang zur Formel 1 erhalten, nie hat sich ein Fahrer intensiver in die Arbeit gekniet. Gut, Formel-1-Kenner haben bei der einen oder anderen Szene die Nase gerümpft, aber wenn dieser Film dann in Sachen Einspielergebnis der erfolgreichste von Brad Pitt wird und wenn der Film für die Oscars nominiert wird, dann haben die Macher offenbar sehr viel richtig getan.

Brad Pitt als Sonny Hayes in «F1 The Movie» Foto: Apple Brad Pitt als Sonny Hayes in «F1 The Movie» © Apple

Danach wird es richtig wild: Tesche schreibt über die Wettfahrt «Cannonball Run», nimmt uns mit den Ghostbusters auf Geisterjagd, und dann hebt der legendäre DeLorean DMC-12 ab, um mit Marty McFly (Michael J. Fox) und Doc Brown (Christopher Lloyd) durch die Zeit zu fegen.

Werbung

Werbung

Auch Band 2 von Siegfried Tesche unterhält Auto- und Renn-Fans genau so gut wie Filmfreunde.

Fazit zu "Movie Cars II": Eine weitere prima Ergänzung für jede Motorsport-Bibliothek, eine überaus informative und süffig geschriebene Lektüre für alle Kinogänger, ein Vergnügen von der ersten bis zur letzten Seite. Wäre «Movie Cars» ein Film, so würden wir am Ende spontan applaudieren.