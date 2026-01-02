Avalon Lewis über Förderer und DJ Carl Cox: Einfach nur ein netter Kerl

Carl Cox ist eine stattliche Erscheinung: Groß, breit, Glatze. Der 63-Jährige hat ein großes Herz für Musik und Motorsport. Als erfolgreicher DJ wurde der Engländer weltweit bekannt und noch heute organisiert er Events wie Carl Cox & Friends und die PURE-Festivals. Außerdem hat der Farbige ein großes Herz für Nachwuchskünstler, die er mittels eigener Labels fördert.

Werbung

Werbung

Seit seiner Kindheit ist Cox ein begeisterter Motorsport-Fan und engagiert sich seit 2013 als Teameigner, Sponsor und Förderer. Als der Musiker in Neuseeland die Seitenwagen-Piloten Smith und Shorter kennenlernte, war das der Beginn von Carl Cox Motorsport. Heute reicht sein Netzwerk von Europa bis nach Australien.

Carl Cox Motorsport ist in vielen Auto- und Motorrad-Rennserien und auf mehreren Kontinenten präsent: Von der Isle of Man TT bis zum Phillip Island Classic, von Oldtimer-Treffen in Neuseeland bis zu Dragstrips in Australien. Vom Breitensport bis zu professionellen Superbike-Teams hat Carl weit mehr als nur ein Team aufgebaut.

In der WorldWCR 2026 genießt Avalon Lewis die Unterstützung des sanften Riesen. «Carl ist einfach der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann», sagte Lewis über Cox. «Er strahlt regelrecht, wenn man mit ihm über Motorsport oder laute, schnelle Dinge spricht. Ich fühle mich wie eine super-uncoole Mutter, die Motorradrennen fährt und aus irgendeinem Grund diesen legendären DJ hinter sich hat. Das Wichtigste ist, dass Carl und das gesamte Team wirklich an mich glauben. Sie haben gesehen, was ich kann, und dieser Glaube hilft mir, das Selbstvertrauen zu finden, das man braucht, um auf diesem Niveau Rennen zu fahren.»

Werbung

Werbung

Carl Cox – ein DJ mit Benzin im Blut

Die Zusammenarbeit der 33-Jährigen aus Auckland und Cox ist nachhaltig. «Ich habe Avalon vor vielen Jahren an einer Rennstrecke in Neuseeland kennengelernt. Schon damals konnte ich sehen, wie sehr ihr der Rennsport am Herzen liegt», erklärte Cox sein Engagement. «Bei meiner Liebe zum Motorsport ging es mir immer darum, gute Menschen zu unterstützen und nicht nur schnelle. Auf dieser Philosophie basiert Carl Cox Motorsport. Avalon ist beides. Es ist uns eine Ehre, sie 2026 zu unterstützen.»

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen