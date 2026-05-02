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Balaton, Lauf 1: Spannender Vierkampf um den Sieg – Maria Herrera jubelt

Der erste Lauf der WorldWCR 2026 auf dem Balaton Park Circuit wurde nach einem Sturz auf der Aufwärmrunde gekürzt. Siegerin Maria Herrera setzte sich knapp gegen Beatriz Neila und Paola Ramos durch.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Maria Herrera holte den dritten Saisonsieg
Maria Herrera holte den dritten Saisonsieg
Foto: Gold & Goose
Maria Herrera holte den dritten Saisonsieg
© Gold & Goose

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Das Meeting auf dem Balaton Park Circuit ist das dritte Rennwochenende der Women's Circuit Racing World Championship 2026 und einmal mehr ist Maria Herrera die große Favoritin. Das war die Weltmeisterin aber auch schon in Portimão und Assen und dennoch wurde sie im jeweils zweiten Lauf von Paola Ramos und Beatriz Neila besiegt.

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In der Superpole fuhr Herrera die schnellste Runde, doch die 29-Jährige erhielt wie auch Ramos (2.), die schnelle Thailänderin Muklada Sarapuech (4.) und weitere Teilnehmerinnen eine Zurückversetzung um drei Positionen, weil sie im Qualifying bummelten.

Die Ausgangssituation für den ersten Lauf in Ungarn: Aus der ersten Reihe startete die Italienerin Roberta Ponziani. Neila und Pakita Ruiz. Reihe 2 war mit Herrera, Ramos und der Australierin Tayla Relph besetzt. Die einzige deutschsprachige Teilnehmerin, Lucy Michel, qualifizierte sich als 15.

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Bei Rennstart um 13:00 Uhr zeigte das Thermometer angenehme 22 Grad Celsius, doch auf der Warm-up-Lap stürzte Emily Bondi, weshalb sich der Start verzögerte und die Distanz von elf auf nur noch neun reduziert wurde.

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Den Sprint zur ersten Kurve gewann Neila, dahinter reihten sich Ruiz, Ramos, Ponziani und Herrera ein. Am Ende der ersten Runde lag das spanische Top-Trio Neila, Herrera und Ramos an der Spitze. In der zweiten Runde setzten sich Neila und Herrera um 1,2 sec von ihren Verfolgern ab.

Herrera übernahm in Runde 3 mit einer 1:53,088 min die Führung. Doch am Hinterrad der Weltmeisterin steigerte sich die Crescent-Pilotin und blieb in Schlagdistanz. Auch Ramos und Ponziani kamen besser in Schwung und ab Runde 5 fuhr das Quartett wieder innerhalb nur 0,5 sec.

Paola Ramos fuhr die schnellste Rennrunde

In der zweiten Rennhälfte zog Herrera noch einmal das Tempo an und versuchte einen Ausreißversuch. Trotz schnellster Rennrunde in 1:52,686 min konnte die 29-Jährige ihre Verfolgerinnen aber nicht abschütteln – in der vorletzten Runde konterte Ramos mit einer 1:52,544 min! Ein Vorsprung von 0,3 sec zu Beginn der letzten Runde reichte Herrera, um ihren dritten Saisonsieg vor Neila und Ramos einzufahren.

In der zweiten Gruppe lieferten sich bis zu sieben Fahrerinnen einen spannenden Kampf um Platz 5. Am Ende setzte sich die Sarapuech vor Chloe Jones und Natalia Rivera durch. Die Gaststarterin aus Thailand ist eine  Bereicherung für WorldWCR 2026.

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Lucy Michel hatte einen schwachen Start und büßte in Runde 1 fünf Positionen ein. Die Sächsin kämpfte tapfer um jede Position, blieb aber auf Platz 17 stecken und verpasste somit die Punkteränge.

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