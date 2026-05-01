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Balaton, Superpole: Maria Herrera mit Rekord, Michel auf 15, viele Stürze
Beim Meeting auf dem Balaton Park Circuit holte sich Maria Herrera die bereits dritte Pole-Position der WorldWCR 2026. Lucy Michel mit ihrer bisher besten Performance.
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Paola Ramos beendete die Superpole mit einem SturzPaola Ramos beendete die Superpole mit einem SturzFoto: Thorsten Horn
Paola Ramos beendete die Superpole mit einem Sturz© Thorsten Horn
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Im freien Training am Freitagvormittag fuhr Maria Herrera in 1:54,179 min zwar einmal mehr die schnellste Runde, doch sie dominierte nicht. Mit 0,187 sec folgte Roberta Ponziani; 0,237 sec büßte Beatriz Neila ein. Viertschnellste war Paolo Ramos, die nach ihrem Sturz in Assen am Donnerstag von den Rennärzten grünes Licht für das Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit erhielt. Nicht dabei ist Sara Sanchez, die in den Sturz von Ramos verwickelt war und sich einer Operation an der rechten Hand unterziehen musste.
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Zur Orientierung: Die absolut schnellste Runde auf der 4075 Meter langen Piste am Plattensee fuhr im vergangenen Jahr Chloe Jones im zweiten Rennen in 1:53,089 min. Die Superpole-Session wurde bei Sonnenschein um 14:10 Uhr freigegeben. Aber noch bevor eine Teilnehmerin eine fliegende Runde absolvieren konnte, wurde das Qualifying nach einem Sturz von Emily Bondi abgebrochen. Die Französin blieb zunächst regungslos im Kiesbett liegen, stapfte dann aber selbstständig aus der Gefahrenzone.
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Die erste ansprechende Rundenzeit war ein Rekord: Maria Herrera brauste in 1:53,025 min über die Linie. Auf ihrer zweiten Runde legte die Weltmeisterin eine 1:52,540 min nach und führte bei noch 14 Minuten um 0,7 sec vor Ramos. Die Drittplatzierte Ponziani lag bereits 1,5 sec zurück.
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Während Herrera bei Halbzeit der 25-minütigen Session weitere Runden unter 1:53 min abspulte und Ramos niedrige 1:53 min fuhr, wurden dahinter 1:54 min und langsamer gefahren. Lucy Michel war in 1:59,357 min langsamer als im freien Training.
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Während Ponziani bei noch neun Minuten stürzte, gelang Ramos die erste 1:52er Rundenzeit. Die nächste Runde musste die 18-Jährige wegen gelber Flaggen auf Bestzeitkurs abbrechen. Michel hatte sich um 2 sec auf eine 1:57,359 min gesteigert und belegte Platz 16.
Sturz von Paola Ramos – Rekord von Maria Herrera Bei noch drei Minuten ging Ramos mit einem frischen Reifen für ihren letzten Versuch auf die Strecke – und stürzte. Als dann noch Herrera in 1:52,267 min eine verbesserte Bestzeit vorlegte, war die Superpole entschieden. Herrera startet in das erste Rennen am Samstag von der Pole-Position, die erste Startreihe komplettieren die Klint Forward-Pilotinnen Ramos und Ponziani. Als Vierte beeindruckte erneut die Thailänderin Muklada Sarapuech. Als Fünfte enttäuschte Neila mit 1,7 sec Rückstand. Ruiz. Tayla Relph, Astrid Madrigal, Chloe Jones und Natalia Rivera komplettieren die Top-10.
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Lucy Michel qualifizierte sich solide auf Startplatz 15, wenn auch mit 4,3 sec Rückstand.
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