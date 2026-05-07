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Beatriz Neila (24) in der WorldWCR 2026: Wenn gut nicht gut genug ist

Bisher war Beatriz Neila die gute Laune in Person, doch der verpasste Sieg beim Meeting der WorldWCR 2026 auf dem Balaton Circuit macht die Spanierin im Ampito Crescent Yamaha-Team nachdenklich.

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Beatriz Neila jubelte in Ungarn nur verhalten
Beatriz Neila jubelte in Ungarn nur verhalten
Foto: Gold & Goose
Beatriz Neila jubelte in Ungarn nur verhalten
© Gold & Goose

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Zwei zweite Plätze beim dritten Saisonmeeting der WorldWCR 2026 sind gute Ergebnisse, doch für Beatriz Neila zu wenig, um auf die WM-Führende Maria Herrera aufzuholen – die Weltmeisterin holte mit den Plätzen 3 und 1 sogar einen Punkt mehr als die sechs Jahre jüngere Neila.

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Beide Rennen auf dem Balaton Circuit waren spannend und bis zur Ziellinie umkämpft. Neila verpasste die Siege nur um 0,263 sec und 0,227 sec Rückstand auf Herrera und Paola Ramos. Viel knapper geht es nicht.

«Das erste Rennen war wegen der Verzögerung am Start etwas schwierig. Aber sobald es losging, hatte ich ein gutes Gefühl auf dem Motorrad und konnte den zweiten Platz belegen, was mein gutes Gefühl unterstreicht», erzählte die Madrilenin. «Im zweiten Rennen habe ich bis zum Schluss alles gegeben und mein Bestes getan, um meinen Rivalinnen den Weg zu versperren. Ich weiß, dass ich ein gutes Rennen gefahren bin, aber letztlich habe ich den Sieg verpasst.»

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Neila liegt in der Gesamtwertung nur 14 Punkte hinter Herrera auf dem zweiten Rang. Angesichts von nur noch drei ausstehenden Rennwochenenden ist das aber eine Menge. «Ich muss weiter hart arbeiten und trainieren, um wieder zu gewinnen», weiß Neila. «Die Meisterschaft ist noch offen, aber natürlich zählt jeder Punkt, also werde ich weiterkämpfen.»

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Einen Meilenstein konnte die Crescent-Pilotin in Ungarn dennoch feiern: Als erste Pilotin der WorldWCR stand sie in 20 aufeinanderfolgenden Rennen auf dem Podium. «Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Podiumsplätze in Folge erreicht habe», zeigte sich Neila überrascht.

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58

11

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1:51,935

25

02

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

36

11

+0,227

1:52,460

20

03

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

6

11

+0,241

1:52,492

16

04

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EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

11

+2,715

1:52,850

13

05

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

11

+10,429

1:53,027

11

06

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Astrid Madrigal

83

11

+12,573

1:53,577

10

07

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Yamaha Motor France

Lucie Boudesseul

94

11

+15,662

1:54,047

9

08

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

20

11

+15,774

1:53,838

8

09

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

15

11

+15,844

1:53,966

7

10

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

11

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1:53,863

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