Siegerin Beatriz Neila mit perfekter Taktik – Maria Herrera ist gefordert
Mit ihrem Sieg im zweiten Rennen in Assen hält Beatriz Neila die Frauen-Weltmeisterschaft (WorldWCR) spannend. «Ich habe aus meinem Fehler im ersten Lauf gelernt», grinste die 24-jährige Spanierin.
Beatriz Neila und Maria Herrera fuhren auf dem TT Circuit in Assen in ihrer eigenen Liga. Sie lagen im Qualifying weit voraus und nahmen im ersten Rennen am Samstag der Dritten Roberta Ponziani über 10 sec ab. Im zweiten Lauf sah Lucy Boudesseul mit 9,5 sec Rückstand als Dritte die Zielflagge.
Neila und Herrera trennten an der Spitze hingegen nur 0,083 sowie 0,170 sec, beide Rennen wurden beim Anbremsen auf die letzte Schikane entschieden.
«Ich habe ein bisschen was gelernt und viel über Strategie nachgedacht, um den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen», schmunzelte Neila beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Mit diesem Motorrad brauchst du die richtige Taktik, um ein Rennen zu gewinnen. Die Bikes sind alle gleich, du kannst nicht nur hinterherfahren, sondern musst auch mal etwas wagen – sonst gewinnst du nie etwas.»
Beatriz Neila: 18. Podestplatz in Folge
Durch ihr beherztes Manöver liegt Neila in der Gesamtwertung nach vier Rennen lediglich 13 Punkte hinter Herrera, sonst wären es 23 gewesen. «Es ist super, dass mir das gelungen ist», freute sich die 24-Jährige, die es im 18. WM-Rennen in Folge (!) aufs Podium schaffte. «In Portimao
Neila konnte erstmals seit dem 7. September 2025 in Magny-Cours wieder ein Rennen gewinnen – nach über sieben Monaten. «Das war viel zu lange her, deshalb bin ich über diesen Sieg so glücklich!»
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