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Siegerin Beatriz Neila mit perfekter Taktik – Maria Herrera ist gefordert

Mit ihrem Sieg im zweiten Rennen in Assen hält Beatriz Neila die Frauen-Weltmeisterschaft (WorldWCR) spannend. «Ich habe aus meinem Fehler im ersten Lauf gelernt», grinste die 24-jährige Spanierin.

Ivo Schützbach

Von

Motorrad-Frauen-WM

Beatriz Neila gewann das zweite Rennen in Assen
Beatriz Neila gewann das zweite Rennen in Assen
Foto: gold & goose
Beatriz Neila gewann das zweite Rennen in Assen
© gold & goose

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Beatriz Neila und Maria Herrera fuhren auf dem TT Circuit in Assen in ihrer eigenen Liga. Sie lagen im Qualifying weit voraus und nahmen im ersten Rennen am Samstag der Dritten Roberta Ponziani über 10 sec ab. Im zweiten Lauf sah Lucy Boudesseul mit 9,5 sec Rückstand als Dritte die Zielflagge.

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Neila und Herrera trennten an der Spitze hingegen nur 0,083 sowie 0,170 sec, beide Rennen wurden beim Anbremsen auf die letzte Schikane entschieden. Am Samstag überrumpelte Herrera die Führende Neila, am Sonntag lief es andersherum.

«Ich habe ein bisschen was gelernt und viel über Strategie nachgedacht, um den gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen», schmunzelte Neila beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Mit diesem Motorrad brauchst du die richtige Taktik, um ein Rennen zu gewinnen. Die Bikes sind alle gleich, du kannst nicht nur hinterherfahren, sondern musst auch mal etwas wagen – sonst gewinnst du nie etwas.»

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Beatriz Neila: 18. Podestplatz in Folge

Durch ihr beherztes Manöver liegt Neila in der Gesamtwertung nach vier Rennen lediglich 13 Punkte hinter Herrera, sonst wären es 23 gewesen. «Es ist super, dass mir das gelungen ist», freute sich die 24-Jährige, die es im 18. WM-Rennen in Folge (!) aufs Podium schaffte. «In Portimao startete ich mit vielen Problemen in die Saison, es wird schwierig, diese 13 Punkte aufzuholen, weil Maria und ich immer Erste und Zweite sind. Das war schon letztes Jahr so. Es bedeutet mir viel, dass ich nahe an Maria dran bin.»

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Neila konnte erstmals seit dem 7. September 2025 in Magny-Cours wieder ein Rennen gewinnen – nach über sieben Monaten. «Das war viel zu lange her, deshalb bin ich über diesen Sieg so glücklich!»

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01

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

21:49,169

1:47,132

25

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

12

+0,170

1:47,481

20

03

Lucie Boudesseul

Yamaha Motor France

Lucie Boudesseul

94

12

+9,538

1:48,764

16

04

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

12

+16,773

1:48,876

13

05

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

12

+17,249

1:48,832

11

06

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

15

12

+17,351

1:49,068

10

07

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+17,453

1:48,565

9

08

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

8

12

+17,495

1:48,970

8

09

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

12

+17,567

1:48,768

7

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YVS Sabadell Diva Racing

Mallory Dobbs

14

12

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