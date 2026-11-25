Deza Box 77 trat im Motorsport im Wesentlichen als Kawasaki-Team in Erscheinung, tatsächlich ist es jedoch an keinen Hersteller gebunden. Box 77 ist ein freier Motorrad-Händler, der neben Ducati und Kawasaki auch mehrere chinesische Fabrikate im Laden stehen hat. Auch CF Moto.

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Nachdem Box 77 im ersten Jahr der Women's Circuit Racing World Championship mit Andrea Sibaja teilgenommen hatte, zog sich das in Córdoba ansässige spanische Team nach dem Saisonfinale wieder zurück. Den Wechsel von Yamaha auf CF Moto für 2027 bewog Teamchef Luis Castro offenbar zur Rückkehr. Durch den Rückzug mehrerer Yamaha-Teams ist dieser Sinneswandel von Promoter Liberty sehr willkommen.

Am Dienstag bestätigte Box 77 mit Natalia Rivera und Alejandra Fernandez zwei Pilotinnen. Rivera ist seit 2025 permanente Teilnehmerin und fuhr in diesem Jahr an der Seite von Weltmeisterin Maria Herrera im Team Giansanti Racing. Als WM-Achte ist die 20-jährige Madrilenin die Nummer 1 im Team.

Mit 17 Jahren wäre ihre Teamkollegin Stand heute nicht startberechtigt, da das Mindestalter in der WorldWCR 18 Jahre beträgt. Einen Monat vor Saisonauftakt wird Fernández volljährig. Die Teenagerin bestritt in den vergangenen zwei Jahren den Rookies Cup, wo sie jedoch nur selten in die Top-15 fuhr.

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