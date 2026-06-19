Chloe Jones (22) fiel eine Last von den Schultern: Endlich das erste Podest

Superbike WM • Neu
Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati) legte sich mit Werkspiloten an
Chloe Jones wurde für die WorldWCR 2026 als regelmäßige Top-3-Pilotin gehandelt, aber das gelang der Engländerin erst beim vierten Meeting in Misano – rechtzeitig vor ihrem Heimrennen in Donington.
Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt der Women's Circuit Racing World Championship 2026 – kurz WorldWCR – in Portimão (nur die Plätze 13 und 14) gelangen Chloe Jones in Assen und Balaton Park Platzierungen zwischen 4 und 9 – solide Ergebnisse, nach sechs Top-3-Finish im vergangenen Jahr als Rookie dennoch unter den Erwartungen.
Beim Meeting in Misano gelang der 22-Jährigen der Befreiungsschlag. Obwohl nur auf Position 9 der Startaufstellung, eroberte die Monster-Crescent-Pilotin im ersten Lauf als Dritte erstmals in dieser Saison das Podest. Es war ein spannender Zieleinlauf mit vier Pilotinnen innerhalb von nur 0,4 sec.
«Ein wirklich großartiges erstes Rennen, ein unglaubliches Gefühl. Diese Saison war bisher so schwierig, aber ich habe ein so großartiges Team hinter mir, und jetzt bin ich einfach total aus dem Häuschen», jubelte Jones. «Ich bin so froh, wieder auf dem Podium zu stehen. Mein Start war nicht gut, aber ich habe mir gesagt, dass ich nicht kampflos aufgeben werde. Ich glaube, ich lag zwischendurch auf Platz 15, aber ich habe mich wieder nach vorn gekämpft und war etwas aggressiver als sonst. Ich habe jetzt viel mehr Spaß am Fahren, was wichtig ist, denn man fährt schneller, wenn man Spaß hat. Wir haben eindeutig einen Schritt nach vorn gemacht, sowohl mit dem Motorrad als auch bei mir persönlich.»
Einen Dämpfer wurde Jones am Sonntag verpasst. Nach einem Frühstart erhielt sie eine doppelte Long-Lap-Penalty und wurde Zehnte.
«Das Ergebnis spiegelt nicht mein Rennen wider», weiß Jones. «Meine Pace in den ersten Runden war schneller als im ersten Rennen. Daher hatte ich das Gefühl, dass mein Rückstand auf die Spitzenreiter geringer war. Ich habe mich auf dem Motorrad auch viel wohler gefühlt, was ein weiterer positiver Aspekt im Hinblick auf mein Heimrennen in ein paar Wochen ist.»
In Donington Park 2025 fuhr Jones im ersten Lauf als Dritte ihre erste Podiumsplatzierung.
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