Chloe Jones (22) unter Druck: Portimão war hart, Hoffnung für Assen

Als WM-Dritte mit sechs Podestplätzen in zwölf Rennen zählt Chloe Jones zum engsten Kreis der Favoritinnen der Women's Circuit Racing World Championship 2026, kurz WorldWCR – aber eben auch Weltmeisterin Maria Herrera, Beatriz Neila, Roberta Ponziani und Shooting-Star Paola Ramos. Aus diesem Kreis war aber nur die Engländerin beim Saisonauftakt nicht in Podiumsform und erreichte lediglich die Plätze 13 und 14.

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40 Punkte Rückstand auf die punktgleichen WM-Leaderinnen Ramos und Herrera sind kaum aufzuholen! «Das Wochenende war hart, sehr hart – einige technische Probleme und das Gefühl, mich auf dem Motorrad nicht hundertprozentig wohlzufühlen, führten zu zwei Ergebnissen, die aus meiner Sicht enttäuschend waren», musste die Engländerin zugeben. «Portimão war eine neue Strecke für mich, aber das liegt nun hinter uns, und ich bin wieder bereit für den Rest der Saison.»

Chloe Jones möchte in Assen wieder angreifen

Der Rest der Saison beginnt am 17. April mit dem Meeting in Assen. «Ich freue mich auf den Einsatz in den Niederlanden», versicherte die 22-Jährige. «Ich hatte dort direkt nach dem Rennwochenende einen Tag mit meinem Crescent-Yamaha-Trainingsmotorrad und habe es wirklich genossen – ich hatte permanent ein Lächeln im Gesicht. Hoffentlich finden wir ein besseres Gefühl und können in Runde 2 wieder angreifen.»