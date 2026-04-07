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Chloe Jones (22) unter Druck: Portimão war hart, Hoffnung für Assen

Angesichts der wenigen Saisonrennen darf man sich in der WorldWCR 2026 keine Fehler erlauben. Nach dem verkorksten Rennwochenende in Portimão muss Chloe Jones in Assen glänzen.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Chloe Jones steht nach dem Saisonauftakt bereits unter Druck
Chloe Jones steht nach dem Saisonauftakt bereits unter Druck
Foto: Gold & Goose
Chloe Jones steht nach dem Saisonauftakt bereits unter Druck
© Gold & Goose

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Als WM-Dritte mit sechs Podestplätzen in zwölf Rennen zählt Chloe Jones zum engsten Kreis der Favoritinnen der Women's Circuit Racing World Championship 2026, kurz WorldWCR – aber eben auch Weltmeisterin Maria Herrera, Beatriz Neila, Roberta Ponziani und Shooting-Star Paola Ramos. Aus diesem Kreis war aber nur die Engländerin beim Saisonauftakt nicht in Podiumsform und erreichte lediglich die Plätze 13 und 14.

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40 Punkte Rückstand auf die punktgleichen WM-Leaderinnen Ramos und Herrera sind kaum aufzuholen! «Das Wochenende war hart, sehr hart – einige technische Probleme und das Gefühl, mich auf dem Motorrad nicht hundertprozentig wohlzufühlen, führten zu zwei Ergebnissen, die aus meiner Sicht enttäuschend waren», musste die Engländerin zugeben. «Portimão war eine neue Strecke für mich, aber das liegt nun hinter uns, und ich bin wieder bereit für den Rest der Saison.»

Chloe Jones möchte in Assen wieder angreifen

Der Rest der Saison beginnt am 17. April mit dem Meeting in Assen. «Ich freue mich auf den Einsatz in den Niederlanden», versicherte die 22-Jährige. «Ich hatte dort direkt nach dem Rennwochenende einen Tag mit meinem Crescent-Yamaha-Trainingsmotorrad und habe es wirklich genossen – ich hatte permanent ein Lächeln im Gesicht. Hoffentlich finden wir ein besseres Gefühl und können in Runde 2 wieder angreifen.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

58

11

20:44,907

1:52,832

25

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

11

+0,053

1:52,904

20

03

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

11

+0,238

1:52,637

16

04

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

11

+17,808

1:54,375

13

05

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

11

+17,842

1:53,684

11

06

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

11

+18,080

1:54,243

10

07

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

20

11

+18,166

1:54,335

9

08

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

8

11

+27,576

1:54,821

8

09

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

11

+27,793

1:54,409

7

10

Sara Sánchez

Hadden Racing Team

Sara Sánchez

64

11

+27,793

1:54,795

6

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