Die neuen Gesichter in der Women's Circuit Racing World Championship 2026
In der Women's Circuit Racing World Championship 2026 werden acht Rookies an den Start gehen. Manche kennen wir von Gaststarts, andere sind auf der internationalen Bühne unbekannt.
In der WorldWCR 2026 sehen wir zwar acht neue permanente Fahrerinnen, aber manche kennen wir bereits, denn vier der acht Rookies absolvierte bereits zum Teil vielversprechende Gaststarts. Insbesondere Paola Ramos begeisterte bei ihrer Wildcard in Jerez mit Platz 4 und einem dominanten Sieg. Die 18-jährige Spanierin wurde vom Weltmeisterteam Klint Forward verpflichtet – während Weltmeisterin Maria Herrera kein Angebot erhielt und zu Giansanti Racing wechselt.
Ebenfalls überzeugend war Line Vieillard, die bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours die Plätze 9 und 11 erreichte. Mit 24 Jahren ist die Französin die älteste der Rookies. Die Italienerin Denise Dal Zotto war 2025 sogar an zwei Events mit einer Wildcard am Start und erzielte in Cremona und Donington Park drei Top-15-Ergebnisse. Keine Punkte fuhr die Britin Kaite Hand ein, die in Magny-Cours 21. und 21. wurde, was der fehlenden Streckenkenntnis und dem unbekannten Motorrad zuzuschreiben sein sollte. Hand fuhr 2025 in der BSB Sportbike eine Triumph.
Ganz neu in der Weltmeisterschaft sind die beiden Polinnen Patrycja Sowa und Karolina Danak sowie die Italienerinnen Arianna Barale und Martina Guarino.
Die Teilnehmerinnen an der WorldWCR 2026
Startnummer
Rider
Nat.
Team
4
Emily Bondi
F
FT Racing Academy
6
Maria Herrera
E
Terra & Vita GRT Yamaha
8
Tayla Relph
AUS
Full Throttle Racing
14
Mallory Dobbs
USA
YVS Sabadell Diva Racing
15
Chloe Jones
GB
Monster Energy Crescent Yamaha
16
Lucy Michel
D
TSL-Racing
19
Adela Ourednickova
CZ
Dafitmotoracing
20
Natalia Rivera
E
Terra & Vita GRT Yamaha
21
Avalon Lewis
NZL
Carl Cox Motorsport
22
Martina Guarino
I
Prata Motor Sport
26
Katie Hand
GB
Team Trasimeno
36
Beatriz Neila
E
Ampito Crescent Yamaha
37
Line Vieillard
F
FT Racing Academy
41
Arianna Barale
I
Hadden Racing Team
44
Patrycja Sowa
PL
Team Trasimeno
46
Pakita Ruiz
E
PR46+1 Racing Team
58
Paola Ramos
E
Klint Racing Team
64
Sara Sanchez
E
Hadden Racing Team
66
Karolina Danak
PL
Yamaha AD78 FIMLA
83
Astrid Madrigal
MEX
Pons Italika Racing FIMLA
88
Denise Dal Zotto
I
PATA AG Motorsport Italia
94
Lucie Boudesseul
F
GMT94 Yamaha
96
Roberta Ponziani
I
Klint Racing Team
99
Isis Carreno
CHI
Pons Italika Racing FIMLA
