Die neuen Gesichter in der Women's Circuit Racing World Championship 2026

In der Women's Circuit Racing World Championship 2026 werden acht Rookies an den Start gehen. Manche kennen wir von Gaststarts, andere sind auf der internationalen Bühne unbekannt.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

In der WorldWCR 2026 sehen wir zwar acht neue permanente Fahrerinnen, aber manche kennen wir bereits, denn vier der acht Rookies absolvierte bereits zum Teil vielversprechende Gaststarts. Insbesondere Paola Ramos begeisterte bei ihrer Wildcard in Jerez mit Platz 4 und einem dominanten Sieg. Die 18-jährige Spanierin wurde vom Weltmeisterteam Klint Forward verpflichtet – während Weltmeisterin Maria Herrera kein Angebot erhielt und zu Giansanti Racing wechselt.

Ebenfalls überzeugend war Line Vieillard, die bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours die Plätze 9 und 11 erreichte. Mit 24 Jahren ist die Französin die älteste der Rookies. Die Italienerin Denise Dal Zotto war 2025 sogar an zwei Events mit einer Wildcard am Start und erzielte in Cremona und Donington Park drei Top-15-Ergebnisse. Keine Punkte fuhr die Britin Kaite Hand ein, die in Magny-Cours 21. und 21. wurde, was der fehlenden Streckenkenntnis und dem unbekannten Motorrad zuzuschreiben sein sollte. Hand fuhr 2025 in der BSB Sportbike eine Triumph.

Ganz neu in der Weltmeisterschaft sind die beiden Polinnen Patrycja Sowa und Karolina Danak sowie die Italienerinnen Arianna Barale und Martina Guarino.

Die Teilnehmerinnen an der WorldWCR 2026

Startnummer

Rider

Nat.

Team

4

Emily Bondi

F

FT Racing Academy

6

Maria Herrera

E

Terra & Vita GRT Yamaha

8

Tayla Relph

AUS

Full Throttle Racing

14

Mallory Dobbs

USA

YVS Sabadell Diva Racing

15

Chloe Jones

GB

Monster Energy Crescent Yamaha

16

Lucy Michel

D

TSL-Racing

19

Adela Ourednickova

CZ

Dafitmotoracing

20

Natalia Rivera

E

Terra & Vita GRT Yamaha

21

Avalon Lewis

NZL

Carl Cox Motorsport

22

Martina Guarino

I

Prata Motor Sport

26

Katie Hand

GB

Team Trasimeno

36

Beatriz Neila

E

Ampito Crescent Yamaha

37

Line Vieillard

F

FT Racing Academy

41

Arianna Barale

I

Hadden Racing Team

44

Patrycja Sowa

PL

Team Trasimeno

46

Pakita Ruiz

E

PR46+1 Racing Team

58

Paola Ramos

E

Klint Racing Team

64

Sara Sanchez

E

Hadden Racing Team

66

Karolina Danak

PL

Yamaha AD78 FIMLA

83

Astrid Madrigal

MEX

Pons Italika Racing FIMLA

88

Denise Dal Zotto

I

PATA AG Motorsport Italia

94

Lucie Boudesseul

F

GMT94 Yamaha

96

Roberta Ponziani

I

Klint Racing Team

99

Isis Carreno

CHI

Pons Italika Racing FIMLA

