Die neuen Gesichter in der Women's Circuit Racing World Championship 2026

In der WorldWCR 2026 sehen wir zwar acht neue permanente Fahrerinnen, aber manche kennen wir bereits, denn vier der acht Rookies absolvierte bereits zum Teil vielversprechende Gaststarts. Insbesondere Paola Ramos begeisterte bei ihrer Wildcard in Jerez mit Platz 4 und einem dominanten Sieg. Die 18-jährige Spanierin wurde vom Weltmeisterteam Klint Forward verpflichtet – während Weltmeisterin Maria Herrera kein Angebot erhielt und zu Giansanti Racing wechselt.

Ebenfalls überzeugend war Line Vieillard, die bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours die Plätze 9 und 11 erreichte. Mit 24 Jahren ist die Französin die älteste der Rookies. Die Italienerin Denise Dal Zotto war 2025 sogar an zwei Events mit einer Wildcard am Start und erzielte in Cremona und Donington Park drei Top-15-Ergebnisse. Keine Punkte fuhr die Britin Kaite Hand ein, die in Magny-Cours 21. und 21. wurde, was der fehlenden Streckenkenntnis und dem unbekannten Motorrad zuzuschreiben sein sollte. Hand fuhr 2025 in der BSB Sportbike eine Triumph.

Ganz neu in der Weltmeisterschaft sind die beiden Polinnen Patrycja Sowa und Karolina Danak sowie die Italienerinnen Arianna Barale und Martina Guarino.

Die Teilnehmerinnen an der WorldWCR 2026

Startnummer Rider Nat. Team 4 Emily Bondi F FT Racing Academy 6 Maria Herrera E Terra & Vita GRT Yamaha 8 Tayla Relph AUS Full Throttle Racing 14 Mallory Dobbs USA YVS Sabadell Diva Racing 15 Chloe Jones GB Monster Energy Crescent Yamaha 16 Lucy Michel D TSL-Racing 19 Adela Ourednickova CZ Dafitmotoracing 20 Natalia Rivera E Terra & Vita GRT Yamaha 21 Avalon Lewis NZL Carl Cox Motorsport 22 Martina Guarino I Prata Motor Sport 26 Katie Hand GB Team Trasimeno 36 Beatriz Neila E Ampito Crescent Yamaha 37 Line Vieillard F FT Racing Academy 41 Arianna Barale I Hadden Racing Team 44 Patrycja Sowa PL Team Trasimeno 46 Pakita Ruiz E PR46+1 Racing Team 58 Paola Ramos E Klint Racing Team 64 Sara Sanchez E Hadden Racing Team 66 Karolina Danak PL Yamaha AD78 FIMLA 83 Astrid Madrigal MEX Pons Italika Racing FIMLA 88 Denise Dal Zotto I PATA AG Motorsport Italia 94 Lucie Boudesseul F GMT94 Yamaha 96 Roberta Ponziani I Klint Racing Team 99 Isis Carreno CHI Pons Italika Racing FIMLA