Donington Park, Qualifying: Maria Herrera überragend – Neila auf Platz 2

Im einzigen freien Training der WorldWCR in Donington Park am Freitagmorgen sorgte die Spanierin Beatriz Neila mit 1:40,251 min für die Bestzeit. Dahinter landeten auf den Rängen 2 und 3 die Australierin Tayla Relph bzw. WM-Leaderin Maria Herrera. Die Deutsche Lucy Michel beendete das freie Training mit über drei Sekunden Rückstand auf Rang 17.

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Im 25-minütigen Qualifying am Freitagnachmittag sorgte Tayla Relph mit 1:41,659 min für die erste nennenswerte Bestzeit. Zum Vergleich: Den Rundenrekord in Donington hatte Neila 2025 mit 1:38,964 min aufgestellt.

Nach sieben Minuten setzte sich Maria Herrera mit 1:40,203 min an die Spitze. Relph verbesserte ihre Zeit auf 1:40,556 min.

Wenig später fuhr Herrera mit 1:39,388 min die mit Abstand schnellste Runde des Tages und die erste Zeit unter 1:40 min. Eine Runde später schraubte die Spanierin ihre Bestzeit auf 1:39,091 min hinunter. Paolo Ramos fuhr mit 1:39,991 min die bis zu diesem Zeitpunkt zweitschnellste Zeit.

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Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende: Herrera, Ramos, Ruiz, Relph und Neila. Danach setzten alle zur finalen Zeitenjagd an. Vier Minuten vor dem Ende stürzte Justine Pedemonte in Kurve 7 – sie blieb unverletzt. Wenig später stürzte die Britin Chloe Jones zwischen den Kurven 1 und 2. Zu diesem Zeitpunkt lag sie auf Position 7.

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In der Zwischenzeit fuhr Neila die zweitschnellste Zeit. Sie war aber um über eine halbe Sekunde langsamer als Herrera.

An die Zeit von Herrera kam niemand mehr heran. Die WM-Leaderin, Neila und Paola Ramos starten am Samstag aus der ersten Startreihe. Die zweite Reihe bilden Pakita Ruiz, Tayla Relph und Yvonne Cerpa. Chloe Jones, Astrid Madrigal und Natalia Rivera werden aus Reihe 3 starten. Lucy Michel landete im Qualifying mit knapp dreieinhalb Sekunden Rückstand auf Position 18.