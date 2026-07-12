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Donington, Rennen 2: Beatriz Neila siegt – Herrera freute sich zu früh

In Lauf 2 der Frauen-WM in Donington überquerte Maria Herrera die Ziellinie auf Platz 1. Sie feierte bereits den WM-Titel, wurde aber bestraft. Neila erbte den Sieg. Titelentscheidung wurde vertagt.

Motorrad-Frauen-WM

Der Zwischenfall zwischen Herrera und Ramos
Der Zwischenfall zwischen Herrera und Ramos
Foto: WorldSBK
Der Zwischenfall zwischen Herrera und Ramos
© WorldSBK

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In Lauf 1 der Frauen-Weltmeisterschaft in Donington am Samstag war WM-Leaderin Maria Herrera eine Klasse für sich. Die Spanierin siegte mit fast vier Sekunden Vorsprung auf Landsfrau Paola Ramos.

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Herrera musste im Rennen eine doppelte Long-lap absolvieren, weil sie wenige Augenblicke nach dem Start in der ersten Runde mit WM-Rivalin Beatriz Neila zusammenstieß. Diese stürzte, Herrera konnte weiterfahren. Neila war außer sich und konnte am Streckenrand kaum beruhigt werden. Sie zeigte ihrer Konkurrentin auch den Stinkefinger.

Maria Herrera feierte schon den WM-Titel
Maria Herrera feierte schon den WM-Titel
Foto: WorldSBK
Maria Herrera feierte schon den WM-Titel
© WorldSBK

Mit ihrem Sieg in Rennen 1 sorgte Maria Herrera auch für eine Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft. Vor den letzten drei Rennen hat sie nun 49 Punkte Vorsprung auf Beatriz Neila. Somit kann Herrera bereits am Sonntag in Donington den Titel gewinnen, wenn sie einen Punkt mehr als Neila einfährt.

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Herrera war im Rennen am Samstag die schnellste Runde gefahren, weshalb sie auch in Lauf 2 von der Pole-Position startete. Zur Erinnerung: Die Startaufstellung für den zweiten Lauf basiert für die Top-9 auf der schnellsten Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Neben Herrera standen in Lauf 2 Paolo Ramos und Muklada Sarapuech in der ersten Startreihe. Reihe 2 bildeten Chloe Jones, Astrid Madrigal und Sara Sanchez. Aus der dritten Reihe gingen Roberta Ponziani, Yvonne Cerpa uns Francisca Ruiz ins Rennen. Beatriz Neila musste wegen ihres Crashs am Samstag von Position 10 starten. In Lauf 1 ging sie noch von Platz 2 ins Rennen.

Um 13 Uhr wurde das Rennen über zwölf Runden gestartet. Herrera erwischte den besten Start. Neila blieb auf Position hängen. Nach einigen Kurven konnte sich Ramos an Herrera vorbeiquetschen, doch die WM-Leaderin konterte wenig später und übernahm wieder die Führung. Neila hatte sich in der Zwischenzeit auf Position 7 vorgearbeitet.

Herrera und Neila kurz vor der Ziellinie
Herrera und Neila kurz vor der Ziellinie
Foto: WorldSBK
Herrera und Neila kurz vor der Ziellinie
© WorldSBK

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In Runde 2 ging Ramos erneut an Herrera vorbei. Auf Platz 3 lauerte Sarapuech. Herrera konterte wieder und lag wieder auf Platz 1. Neila war bereits Sechste.

Zu Beginn von Runde 3 hatten die Top-2 einen Vorsprung von einer Sekunde herausgefahren. Von hinten stürmte Ponziani, die Sarapuech überholte, heran. Neila war bereits Vierte.

Zu Beginn von Runde 4 hatte Herrera schon einen Vorsprung von knapp einer Sekunde. Neila fuhr zuvor die schnellste Rennrunde. Sie tat alles, um die Mini-WM-Chance zu wahren.

In Runde 5 betrug der Vorsprung von Herrera 0,9 sec. Neila ging an Ponziani vorbei und war Dritte. Kurz danach überholte sie auch Ramos – doch Ponziani und Ramos konterten und ließen Neila wieder hinter sich.

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In der sechsten Runde schnappte sich Neila wieder Ponziani und machte Jagd auf Ramos. Herrera hatte an der Spitze einen Vorsprung von über einer Sekunde.

Die Reihenfolge zur Hälfte des Rennens: Herrera, Ramos, Neila, Ponziani und Sarapuech.

Neila fand keinen Weg vorbei an Ramos, die Position 2 stark verteidigte. Der Abstand zu Herrera blieb konstant.

Vier Runden vor dem Ende war die Situation unverändert. Herrera fuhr mit einer knappen Sekunde Vorsprung an der Spitze, dahinter duellierten sich Ramos und Neila um Rang 2. Der Rest des Feldes hatte bereits 2,5 sec Rückstand auf das Duo. Herrera fuhr die schnellste Rennrunde.

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Drei Runden vor Schluss kam Ramos immer näher. Neila tat sich schwer, um mit ihr mitzuhalten. Der Vorsprung von Herrera schmolz auf eine halbe Sekunde zusammen. Ramos fuhr einen Rundenrekord!

Zwei Runden vor Schluss ging Ramos an Herrera vorbei, dicht dahinter folgte Neila. Doch Herrera konterte und ging wieder in Führung.

Iin der letzten Runde lagen die Top-3 dicht beieinander. Kurz davor stürzte Emily Bondi.

Dann kam es zum Zusammenstoß zwischen Herrera und Ramos – die WM-Leaderin ging weit, Ramos stürzte und Herrera fuhr weiter. Es folgte der Showdown: Herrera und Neila duellierten sich um den Sieg. Herrera fuhr mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf Neila über die Ziellinie – und war Weltmeisterin 2026. Oder doch nicht?

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Der Vorfall zwischen Herrera und Ramos in der letzten Runde wurde von den Stewards untersucht. Herrera streifte sich in der Zwischenzeit das Weltmeister-Trikot über. Doch sie freute sich zu früh! Herrera bekam eine 6-Sekunde-Strafe aufgebrummt, Beatriz Neila wurde zur Siegerin erklärt. Die Titel-Entscheidung wurde somit auf das Event in Jerez vertagt. Ponziani wurde Dritte.

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

36

12

19:59,496

1:38,964

25

02

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

6

12

+5,874

1:39,179

20

03

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

12

+7,298

1:39,309

16

04

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

15

12

+9,746

1:39,911

13

05

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

64

12

+10,130

1:39,987

11

06

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

12

+11,788

1:39,931

10

07

Astrid Madrigal

Pons Italika Racing FIMLA

Astrid Madrigal

83

12

+11,907

1:40,069

9

08

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+12,809

1:39,947

8

09

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

8

12

+12,936

1:39,931

7

10

Justine Pedemonte

Yamaha Motor France

Justine Pedemonte

25

12

+19,196

1:40,229

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