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Donington verleiht Chloe Jones Flügel: «Der Support zu Hause ist großartig»

Vor einem Jahr gelang Chloe Jones bei ihrem Heimrennen der Durchbruch in der WorldWCR. Nach einer verhaltenen ersten Saisonhälfte 2026 kommt die 22-Jährige vor der Rückkehr nach Donington in Schwung.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Chloe Jones ist zurück
Chloe Jones ist zurück
Foto: Gold & Goose
Chloe Jones ist zurück
© Gold & Goose

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Chloe Jones fuhr eine starke Rookie-Saison in der Women's Circuit Racing World Championship 2025 – kurz WorldWCR. Die Engländerin benötigte die ersten beiden Meetings in Assen und Cremona zur Akklimatisierung an das Paddock, aber schon am dritten Rennwochenende brauste Jones als Dritte erstmals auf das Podium – das Heimrennen in Donington Park verlieh ihr Flügel. Bis zum Saisonende folgten fünf zweite Plätze und der dritte WM-Rang.

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Doch Jones tat sich in der diesjährigen Meisterschaft überraschend schwer, an ihre Vorjahresperformance anzuknüpfen. Rechtzeitig vor der Rückkehr nach Donington kommt die 22-Jährige jedoch wieder in Schwung und fuhr zuletzt in Misano als Dritte ihre erste Podestplatzierung 2026 ein.

«Diese Saison war bisher schwierig, deshalb war ich so froh, wieder auf dem Podium zu stehen, denn dort gehöre ich hin», sagte Jones selbstbewusst. «Ich habe jetzt wieder viel mehr Spaß am Fahren, was wichtig ist – man ist schneller, wenn man Spaß dabei hat. Wir haben eindeutig einen Schritt nach vorn gemacht, sowohl mit dem Motorrad als auch bei mir persönlich. Ich habe mich auf dem Motorrad auch viel wohler gefühlt, was im Hinblick auf mein Heimrennen ein weiterer positiver Aspekt ist.»

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Jones wurde in Northampton geboren, nur etwa 90 km von Donington Park entfernt. «Natürlich ist es mein Heimrennen, sicherlich kenne ich die Strecke besser und habe mehr Runden gedreht als alle anderen», zählte die Yamaha-Pilotin auf. «Die Unterstützung zu Hause ist wirklich großartig. Es ist immer schön, zu Hause zu fahren, aber das bringt natürlich auch Druck. Ich habe aber gezeigt, dass ich damit umgehen kann.»

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