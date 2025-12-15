Ein Motorrad, ein Karriereweg: Mit der Yamaha R7 bis in die WorldWCR

Motorrad-Frauen-WM
Karriere gerettet: Chloe Jones mit Crescent Yamaha in der WorldWCR 2026
Um weiblichen Rennfahrern den Sprung in die WorldWCR zu erleichtern, werden die Frauen vorbehaltenen Serien auf nationalem und europäischem Level umgekrempelt.
Es ist ein wichtiger Schritt, der unter der Federführung von FIM und Dorna für die Motorsportsaison 2026 umgesetzt werden. In der vom italienischen Verband organisierten CIV Femminile – eine Rennserie nur für Frauen – wird ab dem kommenden Jahr nicht mehr mit 300er-Motorrädern gefahren, sondern wie in der Weltmeisterschaft mit der Yamaha R7. Selbiges passiert in der Women’s European Championship. Beide Serien werden von EMG Eventi organisiert.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Rennfahrerinnen wird die Entwicklung von der nationalen Serie bis in die Weltmeisterschaft immens erleichtert. Ebenso vereinfacht werden Gaststarts, und zwar in beide Richtungen. Die erfolgreichsten Fahrerinnen werden zudem finanziell und mit speziellen Trainingsprogrammen gefördert, mit dem Ziel, in der darauffolgenden Saison die nächsthöhere Kategorie anzustreben.
Im europaweit etablierten R7-Cup haben die Frauen weitere Möglichkeiten, sich in der gemischten Serie fahrerisch in Schwung zu halten, da der WM-Kalender mit nur sechs Veranstaltungen auch im dritten Jahr weiterhin sehr übersichtlich ist.
