Ein neues Gesicht in der WorldWCR: Birgit Scheffer gibt WM-Debüt in Assen
Birgit Scheffer hatte schon ihren Rücktritt erklärt, aber für die WorldWCR 2026 in Assen gibt die Niederländerin gerne ein Comeback. Auf den Gaststart bereitet sich die 29-Jährige seit Monaten vor.
2018 und 2019 tummelte sich Birgit Scheffer in der niederländischen und deutschen 300er-Meisterschaft, dann erklärte sie mit nur 23 Jahren ihren Rücktritt als aktive Rennfahrerin und engagierte sich in der Nachwuchsförderung bei Race-Kids.
So ist die Ankündigung ihrer Teilnahme an der WorldWCR 2026 in Assen eine Überraschung. Scheffer erhielt die Zusage einer Wildcard.
«Die Liebe zum Rennsport ist nie erloschen», erklärte Scheffer bei
Birgit Scheffer: Unterstützung von Motorradhändler aus Deutschland
Unterstützt wird die Niederländerin von Motorradtechnik Geenen aus Kempen am Niederrhein. Bei verschiedenen Tests im Oktober 2025 sowie im März und April hat sich Scheffer mit der Yamaha R7 vertraut gemacht.
«Ich hatte die Gelegenheit, die R7 in Assen zu testen. Das Gefühl war ziemlich gut, was mich ein wenig überrascht hat. Ich hatte ein schwereres, schwerer zu lenkendes Motorrad erwartet, aber damit hatte ich keinerlei Probleme», erzählte die aus Drachten stammende Scheffer. «Ich habe mir die Rennen in Portimão angesehen, und es ist ein unglaublicher Gedanke, dass ich beim nächsten Lauf selbst dabei sein werde.»
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