Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Motorrad-Frauen-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Fehler und Niederlagen perlen an Paola Ramos ab: Fokus liegt auf 2027

Seit ihrem Gaststart in Jerez 2025 gehört Paola Ramos zu den besten Teilnehmerinnen der WorldWCR. Ihre erste volle Saison betrachtet die erst 19-Jährige als Lernjahr.

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Paola Ramos
Paola Ramos
Foto: Gold & Goose
Paola Ramos
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Als Paola Ramos beim Saisonfinale der Women's Circuit Racing World Championship 2025 – kurz WorldWCR – in Jerez mit einer Wildcard auftauchte, hatte die Spanierin eine vierjährige Rennpause hinter sich – und gewann sensationell den zweiten Lauf. Daraufhin wurde die 19-Jährige vom Forward-Team für 2026 verpflichtet.

Werbung

Werbung

Viele der internationalen Rennstrecken sind für Ramos neu, dennoch fuhr sie in zehn Rennen zwei Siege und fünf Podestplätze ein. Demgegenüber stehen vier Ausfälle, weshalb die Teenagerin als WM-Vierte über 100 Punkte Rückstand auf Leaderin Maria Herrera hat.

Donington Park vor zwei Wochen war dafür sinnbildlich. Obwohl Ramos die Piste in der Grafschaft Leicestershire nicht kannte, brauste sie auf Startplatz 2 und stand im ersten Lauf als Zweite auf dem Podium. Dabei musste sie wegen Frühstarts zwei Long-Lap absolvieren.

Im Artikel erwähnt

«Als ich die doppelte Long-Lap-Penalty angezeigt bekam, habe ich das zunächst nicht verstanden», gab Ramos zu. «Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden damit, wie das Wochenende verlaufen ist. Ich war zum ersten Mal in Donington. In Rennen 1 kämpfte ich mich nach der Strafe zurück, worauf ich sehr stolz bin. Bei meinem ersten Rennen auf dieser Rennstrecke Zweite zu werden, ist fantastisch. Leider verlief Rennen 2 nicht wie geplant, da mich eine Berührung mit einem anderen Fahrer daran hinderte, das Ziel zu erreichen.»

Werbung

Werbung

Die Pilotin, die Ramos ins Aus beförderte, war Weltmeisterin Maria Herrera! Die 29-Jährige erhielt dafür eine Zeitstrafe von sechs Sekunden aufgebrummt. «Vorfälle wie diese gehören zum Rennsport dazu, und das Wichtigste ist, konzentriert zu bleiben und nach vorn zu schauen», hakte Ramos den Vorfall ab.

Nach vorn schaut Ramos tatsächlich: In der WorldWCR 2026 möchte die Katalanin die Basis für den Angriff auf den Titel legen. «Wir haben viele Informationen gesammelt, auch schon für die kommende Saison, denn darum geht es eigentlich: Erfahrung und Wissen sammeln», betonte die Forward-Pilotin. «Jetzt gehen wir in eine Pause, die ich nutzen werde, um weiter zu trainieren und mich so gut wie möglich auf Jerez vorzubereiten – eine Rennstrecke, die mir sehr viel bedeutet und auf der ich mich immer konkurrenzfähig fühle. Dort werde ich mit der festen Entschlossenheit antreten, mein Bestes zu geben und um den Sieg zu kämpfen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

19:59,496

1:38,964

25

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

12

+5,874

1:39,179

20

03

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

96

12

+7,298

1:39,309

16

04

Chloe Jones

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

15

12

+9,746

1:39,911

13

05

Sara Sanchez

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

Sara Sanchez

64

12

+10,130

1:39,987

11

06

Placeholder - Racer

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Placeholder - Racer

Francisca Ruiz

46

12

+11,788

1:39,931

10

07

Astrid Madrigal

Astrid Madrigal

Pons Italika Racing FIMLA

Astrid Madrigal

Astrid Madrigal

83

12

+11,907

1:40,069

9

08

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+12,809

1:39,947

8

09

Tayla Relph

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

Tayla Relph

8

12

+12,936

1:39,931

7

10

Justine Pedemonte

Yamaha Motor France

Justine Pedemonte

25

12

+19,196

1:40,229

6

Events

Alle Motorrad-Frauen-WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien