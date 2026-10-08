Paukenschlag: Frauen-WM WorldWCR ab 2027 mit Bikes aus China unterwegs

In den meisten Sportarten gibt es wegen der körperlichen Unterschiede seit jeher die Trennung zwischen Männern und Frauen. Im Motorsport war das lange nicht so, obwohl auch das ein sehr physischer Sport ist. Während es im Motocross bereits seit 2005 eine eigene Weltmeisterschaft für Frauen gibt, wurde sie auf der Rundstrecke erst 2024 eingeführt.

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Auf Wunsch des Motorrad-Weltverbands FIM nahm sich Promoter Dorna der «Women’s Circuit Racing World Championship» an, wie sie im englischen Sprachgebrauch heißt (kurz WorldWCR), alle ihre Rennen finden im Rahmen der Superbike-WM statt. Möglich wurde das, weil Yamaha als Partner gewonnen werden konnte, der die Motorräder zur Verfügung stellt und sich an den Gesamtkosten beteiligt.

Ana Carrasco, die 2018 als erste Frau in der Klasse Supersport 300 eine Solo-Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke gewann, triumphierte auch in der ersten Frauen-WM 2024. Die Spanierin wechselte daraufhin in die Supersport-WM, 2025 eroberte Maria Herrera die Goldmedaille. Die 30-Jährige liegt auch in der aktuellen Meisterschaft vorne, vor den letzten Rennen in Jerez Mitte Oktober hat sie 44 Punkte Vorsprung auf Beatriz Neila – und es gibt nur noch 50 zu holen.

Die Frauen-WM hat sich zu einer unterhaltsamen Meisterschaft entwickelt, die Leistungsdichte steigt von Saison zu Saison. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, noch ist die Meisterschaft nicht bereit für ein offenes Reglement mit freier Markenwahl, wird auch 2027 mit Einheitsmaschinen gefahren.

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Frauen-WM: CF Moto ersetzt Yamaha

Wie SPEEDWEEK.com herausfand, kommen diese aber nicht mehr von Yamaha: Ab der nächsten Saison werden die Damen mit Einheitsbikes des chinesischen Herstellers CF Moto antreten!

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen

Für Promoter Liberty (früher Dorna) hat das den Vorteil, dass die Frauen-WM weniger subventioniert werden muss. Zudem wächst mit der Ankunft von CF Moto die Anzahl teilnehmender Hersteller im SBK-Paddock von 13 auf 14, noch bevor die chinesische Marke in die Superbike-WM einsteigt .

CF Moto wird die 675SR-R einsetzen, deren Dreizylindermotor knapp 90 PS leistet. Damit bekommen die Damen ein Bike, dessen Chassis deutlich mehr auf Rennsport getrimmt ist als das jetzige der Yamaha R7, und das 15 bis 20 PS zusätzlich haben wird.