Maria Herrera und Beatriz Neila meinen: Frauen-WM gehört ins MotoGP-Paddock

Als im Herbst 2025 klar wurde, dass die bei den Fans unpopuläre MotoE zum Saisonende eingestampft wird, konnte sich manch ein Verantwortlicher vorstellen, stattdessen die Frauen-Weltmeisterschaft ins Programm zu nehmen. Diese wird seit 2024 ausgetragen und findet bei ausgewählten Events im Rahmen der Superbike-WM statt. Doch der neue Promoter Liberty hatte andere Ideen und einigte sich mit Hersteller Harley-Davidson auf die Austragung eines Weltcups mit schweren, kofferbestückten, optisch gewöhnungsbedürftigen und beeindruckend lauten Road-Glides.

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Maria Herrera hat nur zwei Gegner

Die Frauen-WM, in englischer Kurzform WorldWCR, bietet guten Sport, auch wenn das Feld weiterhin in drei Gruppen zerrissen ist und in dieser Saison Weltmeisterin Maria Herrera außer Vize Beatriz Neila und Rookie Paola Ramos keine Gegner hat. Im Fahrerlager ist die Klasse in einer ansehnlichen Zeltstadt untergebracht, die sich auch bei den Fans großer Beliebtheit erfreut, weil die meisten Damen zugänglich, offen und gerne bereit für Selfies oder einen kurzen Plausch sind.

«Für uns ist sehr wichtig, dass wir eine professionelle Meisterschaft haben, hoffentlich kommen wir mit dieser Kategorie ins MotoGP-Paddock», formulierte Herrera ihre Wünsche.

Die WM-Zweite Beatriz Neila Foto: gold & goose Die WM-Zweite Beatriz Neila © gold & goose

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Bea Neila: «In der MotoGP ist das unmöglich»

«Ich sehe das genau gleich», unterstrich Neila im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Unsere Meisterschaft ist spitze, das Superbike-Fahrerlager ist wie Familie. Alle Menschen hier sind unglaublich und ich liebe sie, sie geben uns die Möglichkeit der Welt zu zeigen, was wir leisten können. Es stimmt aber trotzdem, dass der Wechsel zur MotoGP für viel größere Sichtbarkeit sorgen würde. Ich weiß nicht, weshalb das so ist, für mich ist SBK die Nummer 1, aber es ist so.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen