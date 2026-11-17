Weil das Crescent Racing eng mit Yamaha verbunden ist – in der Superbike-WM organisiert Teamchef Paul Denning seit 2016 den Werksauftritt des japanischen Herstellers –, bedeutete der Wechsel des Einheitsmotorrades zu CF Moto das Aus des englischen Teams in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Für Beatriz Neila und ihre Teamkollegin Chloe Jones ein Schock, denn ein besseres Umfeld bietet kein anderes engagiertes Team.

Werbung

Werbung

Während Jones für 2027 noch in der Luft hängt, hat die zweimalige Vizeweltmeisterin ein neues Team gefunden: Neila unterschrieb beim Team Hadden Racing, das in diesem Jahr mit Sara Sanchez und Arianna Barale erstmals an der Frauen-Weltmeisterschaft teilgenommen hatte.

Wie SPEEDWEEK.com am Montag berichtete, hat sich Hadden Racing bereits die Dienste von Paola Ramos für die kommende Saison gesichert . Die erst 19-Jährige dominierte das Saisonfinale in Jerez mit der Pole und zwei ungefährdeten Siegen. Stürze und eine Verletzung verhagelten der Spanierin die erste volle WM-Saison, die sie als Dritte dennoch stark beendete. Zusammen mit der fünf Jahre älteren Neila dürfte es das stärkste Team im Grid 2027 sein.

Überraschung: Hadden Racing bringt mit Arianna Barale sogar ein drittes Motorrad in die Startaufstellung!

Werbung

Werbung

Mit den Vorbereitungen auf die neue Saison ist man im Fahrplan. Auf dem Aspar Circuit bei Valencia wurde bereits ein erster Test mit der CF Moto 675SR-R absolviert. Saisonauftakt ist in Portimão vom 19. bis 21. März 2027.