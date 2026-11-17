Dream-Team wird Realität: Beatriz Neila neben Paola Ramos bei Hadden Racing
Hadden Racing ist erst in diesem Jahr in die Women's Circuit Racing World Championship eingestiegen, für 2027 hat man aber das wahrscheinlich stärkste Fahrer-Duo verpflichtet.
Weil das Crescent Racing eng mit Yamaha verbunden ist – in der Superbike-WM organisiert Teamchef Paul Denning seit 2016 den Werksauftritt des japanischen Herstellers –, bedeutete der Wechsel des Einheitsmotorrades zu CF Moto das Aus des englischen Teams in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR.
Während Jones für 2027 noch in der Luft hängt, hat die zweimalige Vizeweltmeisterin ein neues Team gefunden: Neila unterschrieb beim Team Hadden Racing, das in diesem Jahr mit Sara Sanchez und Arianna Barale erstmals an der Frauen-Weltmeisterschaft teilgenommen hatte.
Wie SPEEDWEEK.com am Montag berichtete, hat sich Hadden Racing bereits die Dienste
Überraschung: Hadden Racing bringt mit Arianna Barale sogar ein drittes Motorrad in die Startaufstellung!
Mit den Vorbereitungen auf die neue Saison ist man im Fahrplan. Auf dem Aspar Circuit bei Valencia wurde bereits ein erster Test mit der CF Moto 675SR-R absolviert. Saisonauftakt ist in Portimão vom 19. bis 21. März 2027.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach