Jerez: Paola Ramos pulverisiert den Pole-Rekord von Maria Herrera

Seit Donington Park vor drei Monaten pausierte die WorldWCR 2026, das Meeting auf dem Circuito de Jerez ist das Saisonfinale der nur sechs Events umfassenden Weltmeisterschaft. Die Frauen vorbehaltene Serie gastierte seit ihrer Gründung in jedem Jahr auf der andalusischen Rennstrecke.

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Im Teilnehmerfeld gab es aus verschiedenen Gründen Änderungen, ergänzt wird die Startaufstellung von zwei Wildcard-Pilotinnen.

Im freien Training am Freitagvormittag fuhr Paolo Ramos in 1:52,306 min die schnellste Runde. Die 19-Jährige feierte im vergangenen Jahr mit dem Sieg im zweiten Lauf als Gaststarterin ein fulminantes Debüt und stellte im ersten Rennen in 1:51,303 min den Rundenrekord auf. Damit war sie sogar schneller als Maria Herrera, die am selben Wochenende in 1:51,572 min den Pole-Rekord fuhr.

Die 25-minütige Superpole-Session wurde bei Sonnenschein und 29 Grad Celsius um 13:30 Uhr freigegeben. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Ramos in 1:52,067 min – zu diesem Zeitpunkt hatte Herrera noch nicht einmal die Aufwärmrunde absolviert. Auf ihrer zweiten Runde legte die Teenagerin in 1:51,261 min einen Rekord nach. Herrera war auf ihrer ersten fliegenden Runde 2,2 sec langsamer. Hinter Ramos reihten sich zunächst Roberta Ponziani und Pakita Ruiz ein.

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Während sich Ramos nach zehn Minuten auf 1:50,911 min weiter steigerte, und Ponziani nun auch unter 1:52 min fuhr, kam Herrera als Dritte auf eine 1:52,108 min. Als Vierte glänzte einmal mehr die Thailänderin Muklada Sarapuech. Lucy Michel hatte als 14. fast drei Sekunden Rückstand.

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Bei Halbzeit legten alle Teilnehmerinnen einen Boxenstopp ein. WM-Leaderin Herrera schaute ungläubig auf den Zeitenmonitor und ihren Rückstand von 1,2 sec. Die WM-Zweite, Beatriz Neila, lag als Fünfte sogar 1,5 sec zurück.

Mit noch zehn Minuten auf der Uhr gingen die ersten Fahrerinnen wieder auf die Strecke – besonders eilig hatte es Herrera, während Ramos in der Box sehr cool abwartete und erst bei noch 2 min auf die Strecke ging.

Während Neila in 1:51,677 min auf Platz 2 preschte, verpasste Herrera zunächst eine Verbesserung und blieb auf der vierten Position. Aber die Weltmeisterin hatte noch zwei Runden und fuhr sich mit 0,6 sec Rückstand auf Ramos auf Startplatz 2. Neila komplettiert die erste Startreihe.

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In Reihe 2 folgen Herrera-Teamkollegin Natalia Rivera, Ponziani und die Australierin Tayla Relph. Sara Sanchez enttäuscht mit Startplatz 10. Lucy Michel qualifizierte sich als 15.