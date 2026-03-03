Kampfansage: Shooting-Star Paola Ramos fordert Weltmeisterin Herrera heraus

Bei ihrem Gaststart beim Saisonfinale in Jerez überzeugte Paola Ramos mit einem überlegenen Sieg im zweiten Lauf und wurde von Klint Forward für die WorldWCR 2026 überraschend als Nachfolgerin von Maria Herrera verpflichtet. Es wird die erste volle Saison der Teenagerin in der Weltmeisterschaft sein.

Die erst 18-Jährige nimmt die Herausforderung im Weltmeisterteam gerne und selbstbewusst an. «Teil dieser Familie zu sein, bedeutet mir sehr viel, nicht nur wegen dem, was sie heute repräsentiert, sondern auch, weil ich etwas erlebe, was einst nur ein Traum war. Ich beginne diese neue Etappe mit großer Begeisterung, Lust zu lernen, zu wachsen und vor allem Spaß zu haben», sagte die aus Tarragona stammende Spanierin. «Ich werde alles geben, um gute Leistungen zu erbringen, an der Spitze zu bleiben und dem Team einen weiteren Weltmeistertitel zu bescheren. Das ist es, was wir alle wollen. Das ist erst der Anfang, wir werden gemeinsam kämpfen.»