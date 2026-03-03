Kampfansage: Shooting-Star Paola Ramos fordert Weltmeisterin Herrera heraus
Den Platz von Maria Herrera im Forward-Team hat Paola Ramos bereits übernommen, nun möchte die Überraschungssiegerin auch in der WorldWCR 2026 die bestimmende Fahrerin werden.
Bei ihrem Gaststart beim Saisonfinale in Jerez überzeugte Paola Ramos mit einem überlegenen Sieg im zweiten Lauf und wurde von Klint Forward für die WorldWCR 2026 überraschend als Nachfolgerin von Maria Herrera verpflichtet. Es wird die erste volle Saison der Teenagerin in der Weltmeisterschaft sein.
Zur Erinnerung: Ramos fuhr bei ihrem Wildcard-Einsatz auch im ersten Rennen als Erste über die Linie, kam wegen einer Zeitstrafe von 3 sec aber auf Platz 4 in die Wertung.
Paola Ramos
Die erst 18-Jährige nimmt die Herausforderung im Weltmeisterteam gerne und selbstbewusst an. «Teil dieser Familie zu sein, bedeutet mir sehr viel, nicht nur wegen dem, was sie heute repräsentiert, sondern auch, weil ich etwas erlebe, was einst nur ein Traum war. Ich beginne diese neue Etappe mit großer Begeisterung, Lust zu lernen, zu wachsen und vor allem Spaß zu haben», sagte die aus Tarragona stammende Spanierin. «Ich werde alles geben, um gute Leistungen zu erbringen, an der Spitze zu bleiben und dem Team einen weiteren Weltmeistertitel zu bescheren. Das ist es, was wir alle wollen. Das ist erst der Anfang, wir werden gemeinsam kämpfen.»
Das WorldWCR-Team wird von Martina Cuzari geleitet. Teamkollegin von Ramos ist die Italienerin Roberta Ponziani, die ihre dritte Saison in der WM-Serie und die zweite mit dem Forward-Team in Angriff nehmen wird.
