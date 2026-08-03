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Lucie Boudesseul (19): Elf Stunden operiert, fünf Monate Pause, Saisonende

Vor zwei Wochen berichtete SPEEDWEEK.com über den langwierigen Genesungsprozess von Lucie Boudesseul. Die schnelle Französin wird das Finale der WorldWCR 2026 wohl verpassen.

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Lucie Boudesseul wird wohl erst 2027 in die WorldWCR zurückkehren
Lucie Boudesseul wird wohl erst 2027 in die WorldWCR zurückkehren
Foto: Gold & Goose
Lucie Boudesseul wird wohl erst 2027 in die WorldWCR zurückkehren
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Lucie Boudesseul hatte unglaubliches Pech. Bei ihrer Teilnahme an der französischen Meisterschaft in Nogaro Ende Mai stürzte die 19-Jährige so unglücklich, dass sie sich mehrere Brüche zuzog. Neben einer Fraktur am linken Fuß bedeutete eine Wirbelverletzung eine lange Pause. Bis zu zwölf Monaten sollte die vollständige Genesung in Anspruch nehmen.

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«Die Operation war so kompliziert, dass mir der Chirurg einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten für die Entfernung des Implantats nannte, was nicht gerade optimistisch war», erklärte die GMT94-Pilotin. «Und solange die Implantate im Rücken sind, kann ich nicht wieder Motorrad fahren, da bei einem weiteren Sturz ein hohes Risiko für Brüche an den Enden der Stäbe besteht, was wirklich dramatisch wäre.»

Nun veröffentlichte Boudesseul ein Update, das Hoffnung macht. Klar scheint aber dennoch: Die WorldWCR 2026 ist für sie beendet.

Im Artikel erwähnt

«Mein Fuß ist vollständig verheilt. Man sieht die Bruchstellen überhaupt nicht mehr, daher kann ich die Physiotherapie dort jetzt richtig intensivieren. Und was meinen Rücken angeht: Glücklicherweise verheilt es ausgezeichnet und schnell, und ein Termin für die Entfernung aller Implantate und Schrauben ist bereits vereinbart. Ich werde am 21. September erneut operiert, um alles entfernen zu lassen. Ich freue mich also schon sehr darauf, endlich wieder nach vorn zu blicken und mich voll und ganz auf meine Rehabilitation und Genesung konzentrieren zu können.»

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Die Frauen-Weltmeisterschaft befindet sich derzeit in einer dreimonatigen Pause bis Jerez am 17./18. Oktober. Dass Boudesseul beim Saisonfinale wieder in der Startaufstellung stehen wird, ist praktisch ausgeschlossen.

«Es dauert einen Monat, bis die Schraubenlöcher verheilt sind. Anschließend kann ich wieder fahren. Ende Oktober, Anfang November sollte ich wieder fit sein und die Belastung allmählich steigern können», erklärte die Yamaha-Pilotin. «Dennoch wird es viel schneller gehen, da die Entfernung des gesamten Materials nur drei Monate in Anspruch nimmt.»

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