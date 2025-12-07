Lucie Boudesseul: Kampfansage an Weltmeisterin Maria Herrera
Maria Herrera ist das Vorbild von Lucie Boudesseul. In der WorldWCR 2026 möchte die Französin die Weltmeisterin in der Gesamtwertung hinter sich lassen – so wie in diesem Jahr in vereinzelten Rennen.
Zusammen mit der WM-Dritten Chloe Jones (6 Podestplätze) und Wildcard-Sensation Paola Ramos (Sieg in Jerez) war Lucie Boudesseul die Überraschung der diesjährigen Motorrad-Frauen-Weltmeisterschaft. Die Französin fuhr ihre Rookie-Saison und tat sich anfangs mit der Yamaha R7 und vielen neuen Rennstrecken schwer, aber schon beim dritten Meeting glänzte die 18-Jährige mit den ersten Top-5-Ergebnissen. Bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours stieg sie im zweiten Lauf als Dritte erstmals auf das Podest und beim Finale in Jerez in Rennen 2 erneut! Als WM-Sechste wurde sie der beste Rookie 2026.
«Der Saisonstart war schwierig; ich erreichte nicht die erhofften Ergebnisse», gab die Teenagerin bei
Für Boudesseul ist klar, dass sie in der WorldWCR weitermachen will. Während sie sich der Selektion durch die FIM sicher sein kann, ist eine volle Saison eine finanzielle Herausforderung. «Es ist unglaublich kompliziert», stöhnte Lucie. «Entweder man ist der Sohn oder die Tochter von jemandem, oder man muss Sponsoren finden, was bedeutet, lokale und nationale Unternehmen anzusprechen, um das Budget für die Saisons zu bekommen. Ich komme zwar zurecht, aber es reicht nicht, deshalb arbeitet mein Vater weiter, obwohl er eigentlich in Rente sein sollte. Man muss verstehen, dass es ein Teufelskreis ist: Um Sponsoren zu gewinnen, muss man bekannter werden und im Wettkampf Erfolge erzielen. Um im Wettkampf Erfolge zu erzielen, muss man trainieren. Aber zum Trainieren braucht man ein Budget, und ohne Budget erzielt man keine Erfolge.»
Der Französin hat sich für 2026 große Ziele gesetzt: Ihr Vorbild Maria Herrera besiegen und die nächste Weltmeisterin werden. «Beide Male, als ich auf dem Podium stand, war ich vor ihr. Es ist wirklich unglaublich, so weit gekommen zu sein», staunte Boudesseul über sich selbst. «Mein Team besteht heute aus meinem Trainer David Veillon, einer Ernährungsberaterin, einem Fitnesstrainer und einem Sportpsychologen. Außerdem arbeite ich mit dem Team von GMT94 zusammen, das mir an Rennwochenenden technischen Support bietet. Mit diesem gesamten Team bereiten wir uns auf mein Ziel vor: Der WM-Titel in der nächsten Saison. Das erfordert natürlich noch größere Investitionen und eine noch präzisere Vorbereitung. Deshalb suche ich nach neuen Sponsoren.»
