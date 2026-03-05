Lucie Boudesseul lebt ihren Traum: «Maria Herrera mein einziges Vorbild»

Lucie Boudesseul fuhr 2025 ihre erste Saison in der WorldWCR und wurde als WM-Sechste bester Rookie. Ganz stark präsentierte sich die 22-Jährige bei ihrem Heimrennen in Magny-Cours, wo sie im zweiten Rennen als Dritte ihre erste Podestplatzierung einfahren konnte. Beim Saisonfinale in Jerez wiederholte die aus Bernay in der Normandie stammende Boudesseul dieses starke Finish.

Die ersten drei Meetings benötigte die Französin, um sich an das neue Umfeld anzupassen. «Es war eine fantastische Saison, die aber etwas kompliziert begann. Ich bin von einer 1000er auf die R7 umgestiegen – zwei völlig unterschiedliche Motorräder», erzählte Boudesseul bei Paddock-GP. «Ich kannte die R7 überhaupt nicht, deshalb brauchte ich eine Weile, um mich daran zu gewöhnen, und auch die Strecken kannte ich nicht. Ich musste wirklich alles erst entdecken: die Meisterschaft, die Strecken, das Motorrad. Am Anfang gab es also viel zu lernen, aber dann lief es nach und nach immer besser.»

Lucie Boudesseul: Erstes Rennen mit 14 Jahren

Erstaunlich ist der Werdegang von Boudesseul, die vergleichsweise spät ihr erstes Rennen fuhr. «Ich habe mit 14 angefangen und wollte schon immer Rennen fahren, seit ich das erste Mal auf einem Motorrad saß. Seit meiner Kindheit wollte ich Profirennfahrer werden und tue alles dafür, dieses Ziel zu erreichen. Seit der Mittelschule stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr auf, um vor dem Unterricht zu trainieren, und das mache ich bis heute; es hat mich nie losgelassen», erzählte die Yamaha-Pilotin. «Heute in der Weltmeisterschaft zu fahren und so gut abzuschneiden, ist unglaublich; ich bin so dankbar für all das. Ich genieße es in vollen Zügen und lebe einen Kindheitstraum; es ist einfach fantastisch.»

Die Französin tritt in der WorldWCR 2026 erneut im Team GMT94 an. Nachdem sie vergangene Saison mehrmals Weltmeisterin Maria Herrera schlagen konnte, muss man Boudesseul zu den Mitfavoritinnen zählen. Für die WM-Sechste eine surreale Vorstellung. «Als ich anfing, hatte ich kein weibliches Vorbild. Mein einziges war María Herrera, und jetzt fahre ich mit ihr, trete gegen sie an und erreiche Podiumsplätze vor ihr», sagte Boudesseul. «Es ist einfach unglaublich, wo ich heute bin, und wenn man meinen Werdegang sieht, ist das verrückt. Ich habe mit ihr darüber gesprochen: Sie fährt seit 22 Jahren Motorradrennen, und ich bin 22 Jahre alt. Heute fahre ich gegen sie, als ob ich schon jahrelang Rennen fahren würde, obwohl ich es keine 10 Jahre tue.»

Das erste Saisonmeeting der WorldWCR 2026 findet vom 27. bis 29. März in Portimao statt.