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Lucy Michel (21) über Portimão: Ausbaufähig, Kopf nicht in den Sand stecken

Der Saisonauftakt der WorldWCR 2026 in Portimão war für Lucy Michel eine Herausforderung. Die Sächsin spürte den Nachteil der wenigen Tests und weiterer Probleme.

Von

Jordi Gutiérrez und Kay Hettich

Motorrad-Frauen-WM

Lucy Michel steckt den Kopf nicht in den Sand
Lucy Michel steckt den Kopf nicht in den Sand
Foto: Gold & Goose
Lucy Michel steckt den Kopf nicht in den Sand
© Gold & Goose

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Startplatz 25 von 25 Teilnehmerinnen, im ersten Lauf Letzte und im zweiten Rennen auf Platz 19 – auf dem Papier war das erste Rennwochenende der neuen Saison für Lucy Michel ein Reinfall. Für die Sächsin waren die Ergebnisse auf dem Autódromo Internacional do Algarve schwer zu akzeptieren.

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Es gab mehrere Gründe, warum Michel nicht an ihre Performance der ersten beiden Saisons in der WorldWCR anknüpfen konnte. «Es war sehr schwierig, leider», stöhnte die 21-Jährige. «Ich konnte im Winter nicht viel trainieren und das habe ich hier zu spüren bekommen. Ich hatte Probleme, überhaupt in einen Rhythmus zu kommen. Im Quali hatte ich nur zwei Runden – weil ein Kabel vom Transponder gebrochen war, wurde ich mit der schwarzen Flagge herausgewunken. Ich durfte deshalb nicht mehr auf die Strecke und musste von ganz hinten starten.»

Als Leichtgewicht muss Michel an ihrer Yamaha R7 zusätzlichen Ballast montieren, der sich nachteilig auf das Fahrverhalten auswirkt. «Insbesondere auf einer Strecke wie Portimão ist es dadurch schwierig, das Motorrad hin und her zu wuchten. Da spüre ich dann auch, dass es mir an Körpergröße fehlt», erklärte die nur 150 cm große Michel. «Und durch den Startplatz wurde es noch schwieriger, nach vorn zu kommen. Im zweiten Lauf habe ich das etwas besser hinbekommen, aber es ist noch sehr ausbaufähig. Den Kopf in den Sand stecken werde ich deshalb aber nicht.»

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02

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Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

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6

11

+0,053

1:52,904

20

03

Beatriz Neila

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Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

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36

11

+0,238

1:52,637

16

04

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Forward Racing

Roberta Ponziani

96

11

+17,808

1:54,375

13

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PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

11

+17,842

1:53,684

11

06

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MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

11

+18,080

1:54,243

10

07

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Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

20

11

+18,166

1:54,335

9

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Full Throttle Racing

Tayla Relph

8

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+27,576

1:54,821

8

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EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

11

+27,793

1:54,409

7

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