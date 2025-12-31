Lucy Michel und der Traum von der Weltspitze: Jeder kann helfen

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Auch in der dritten Saison der Women's Circuit Racing World Championship wurde Lucy Michel von der Dorna als Teilnehmerin nominiert. Wie schon 2025 wird die Sächsin die einzige deutschsprachige Starterin sein. Für die 21-Jährige aus Elterlein wird es eine entscheidende Saison.
Denn die anvisierte Steigerung im zweiten Jahr blieb aus, was dem insgesamt gestiegenen Niveau, aber auch den stark unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten zuzuschreiben ist. Während die Top-Pilotinnen den Rennsport hauptberuflich betreiben, andere finanziell besser aufgestellt sind und mehr Tests und Trainings fahren, arbeitet Michel Vollzeit als Radiologieassistentin. Um besser vorbereitet in die WorldWCR 2026 starten zu können und die Saison abzusichern, startete Michel ein Crowdfunding mit dem Ziel, 25.000 Euro einzusammeln. Wer helfen möchte, dass die einzige Deutsche in der Frauen-Weltmeisterschaft solide aufgestellt ist, kann einen Beitrag leisten.
«Deine Unterstützung macht den Unterschied», betonte Lucy. «Mit deiner Spende hilfst du mir, mich voll und ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren: Rennen fahren. Kämpfen. Alles geben. Ob klein oder groß – jede Unterstützung bringt mich einen Schritt näher an mein Ziel.»
