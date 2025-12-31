Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike
  4. /
  5. Motorrad-Frauen-WM
  6. /
  7. News
Werbung
Lucy Michel und der Traum von der Weltspitze: Jeder kann helfen
Ihre Bewerbung für die Women's Circuit Racing World Championship 2026 wurde akzeptiert, nun arbeitet Lucy Michel an der Umsetzung. Ein Crowdfunding soll bei der Finanzierung helfen.
Motorrad-Frauen-WM
Lucy Michel und der Traum von der WeltspitzeLucy Michel und der Traum von der WeltspitzeFoto: Instagram/racecat16
Lucy Michel und der Traum von der Weltspitze© Instagram/racecat16
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Auch in der dritten Saison der Women's Circuit Racing World Championship wurde Lucy Michel von der Dorna als Teilnehmerin nominiert. Wie schon 2025 wird die Sächsin die einzige deutschsprachige Starterin sein. Für die 21-Jährige aus Elterlein wird es eine entscheidende Saison.
Werbung
Werbung
Denn die anvisierte Steigerung im zweiten Jahr blieb aus, was dem insgesamt gestiegenen Niveau, aber auch den stark unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten zuzuschreiben ist. Während die Top-Pilotinnen den Rennsport hauptberuflich betreiben, andere finanziell besser aufgestellt sind und mehr Tests und Trainings fahren, arbeitet Michel Vollzeit als Radiologieassistentin. Um besser vorbereitet in die WorldWCR 2026 starten zu können und die Saison abzusichern, startete Michel ein Crowdfunding mit dem Ziel, 25.000 Euro einzusammeln. Wer helfen möchte, dass die einzige Deutsche in der Frauen-Weltmeisterschaft solide aufgestellt ist, kann einen Beitrag leisten.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
«Deine Unterstützung macht den Unterschied», betonte Lucy. «Mit deiner Spende hilfst du mir, mich voll und ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren: Rennen fahren. Kämpfen. Alles geben. Ob klein oder groß – jede Unterstützung bringt mich einen Schritt näher an mein Ziel.»
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motorrad-Frauen-WM
Superbike NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM