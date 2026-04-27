Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Motorrad-Frauen-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Maria Herrera (29): «Einen WM-Titel einzufahren, ist das Größte»

Frauen-Weltmeisterin Maria Herrera führt die WorldWCR 2026 nach zwei Meetings an. Welche Herausforderung würde die Spanierin nach einer erfolgreichen Titelverteidigung reizen?

Kay Hettich

Von

Motorrad-Frauen-WM

Welche Serie wählt Maria Herrera nach der WorldWCR2026
Welche Serie wählt Maria Herrera nach der WorldWCR2026
Foto: Gold & Goose
Welche Serie wählt Maria Herrera nach der WorldWCR2026
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Maria Herrera ist mit einem WM-Titel und 14 Siegen die erfolgreichste Teilnehmerin der WorldWCR. Und die Spanierin hat gute Chancen, am Ende der Saison zweiten Mal als Weltmeisterin festzustehen, zumal nach nur zwei Meetings einzig Beatriz Neila als Rivalin übrig geblieben ist.

Werbung

Werbung

Herrera fuhr in ihrer Karriere in den GP-Kategorien Moto2 und MotoE, dazu im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft die 300er-Serie sowie die Supersport-WM. Würde sie im Fall eines zweiten Gewinns der WorldWCR die Klasse wechseln?

«Ich würde gerne noch einmal die Supersport-Kategorie ausprobieren, auch die Sportbike-Serie finde ich interessant – ich bin schon immer gegen Männer angetreten», sagte die 29-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Wichtig ist mir, dass das Motorrad gut funktioniert. Mit einem professionelleren Motorrad würden wir uns auch besser schlagen – als mit besseren Bremsen, besseren Dämpferelementen und so weiter.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Spanierin gibt zu: «Einen WM-Titel einzufahren, ist das Größte. Das Level in der WorldWCR mit diesem Motorrad ist aber ziemlich gut. Bei Tests fuhr ich schon gegen Teilnehmer der französischen Sportbike-Meisterschaft und war schneller als sie.»

Werbung

Werbung

Am kommenden Wochenende findet auf dem Balaton Park Circuit das dritte Saisonmeeting der WorldWCR 2026 statt. In der Gesamtwertung folgen auf Herrera mit 90 Punkten Neila (77 P.), Roberta Ponziani (52 P.) und die als Mitfavoritin gehandelte Paola Ramos (45 P.). Letztere musste zuletzt in Assen nach einem Sturz im ersten Lauf auf das zweite Rennen verzichten.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Maria Herrera

Maria Herrera

90

2

Beatriz Neila

Beatriz Neila

77

3

Roberta Ponziani

52

4

Paola Ramos

45

5

Muklada Sarapuech

34

6

Natalia Rivera

32

7

Lucie Boudesseul

29

8

Chloe Jones

28

9

Francisca Ruiz

27

10

Yvonne Cerpa

26

Events

Alle Motorrad-Frauen-WM Events

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien