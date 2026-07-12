Maria Herrera war für ein paar Minuten Weltmeisterin – und dann doch nicht!

Im ersten Lauf am Samstag hatte Maria Herrera zwei Long-laps wegen «unverantwortlicher Fahrweise» aufgebrummt bekommen, weil Titelrivalin Beatriz Neila nach einem Rempler zu Fall gekommen war , und trotzdem überlegen gewonnen.

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Im zweiten Rennen wurde Herrera erneut bestraft – dieses Mal mit gravierenden Auswirkungen! In der letzten Runde kämpfte die Titelverteidigerin gegen Paola Ramos und Neila um die Führung, als es erneut zu einer Kollision kam. Ramos bekam von Herrera einen Schubser, rutschte von der Fußraste und flog bei Vollgas von ihrer Yamaha R7.

Ich verstehe nicht, weshalb ich die Strafe bekam. maria herrera

Herrera kreuzte als Erste vor Neila den Zielstrich und feierte in der Auslaufrunde ausgelassen, weil sie fest davon ausging, dass sie zum zweiten Mal Weltmeisterin ist. Wir sahen Burn-outs, ihr Motorrad wurde mit einer goldenen Nummer 1 beklebt und Maria bekam ein Champions-T-Shirt übergestreift. Erst im Parc fermé erfuhr sie, was die Fernsehzuschauer schon ein paar Minuten wussten: Für den Rempler gegen Ramos hatte sie eine 6-Sekunden-Strafe kassiert, womit Neila als Siegerin gewertet wurde und Herrera als Zweite. Statt vor den letzten beiden Rennen der Saison Mitte Oktober in Jerez uneinholbar mit 54 Punkten vorne zu liegen, beträgt der Vorsprung nun 44 Zähler und der Titelkampf ist weiterhin offen.

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Maria Herrera fühlt sich ungerecht behandelt

Herrera ist der Meinung, dass sie in beiden Rennen zu Unrecht eine Strafe erhielt. «Ich war beides Mal vorne und konnte die Fahrerin hinter mir nicht sehen», betonte die 29-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das ist eine schwierige Kurve, sicher. Ich wollte einlenken und fuhr mehr in der Mitte, weil ich wusste, dass Paola mich überholen will. Also machte ich die Türe zu. Im Parc fermé habe ich dann meine Position gesehen – obwohl ich das Rennen als Erste beendet hatte. Ich verstehe nicht, weshalb ich die Strafe bekam. Ich muss zu den FIM-Stewards, um zu wissen warum – für die Zukunft. Ich wollte den Sack hier zu machen, jetzt ist die Meisterschaft wieder offen. Nicht wegen meinem Rennen, sondern wegen der Strafe. Das war eine Entscheidung von außen, die große Auswirkungen auf mich hat.»