Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Motorrad-Frauen-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Maria Herrera war für ein paar Minuten Weltmeisterin – und dann doch nicht!

Die letzte Runde des zweiten Rennens der Frauen-Weltmeisterschaft in Donington Park war kinoreif und an Dramatik und Wendungen nicht zu überbieten. Die Titelentscheidung ist auf Jerez vertagt.

Ivo Schützbach

Von

Motorrad-Frauen-WM

Maria Herreras Gesichtsausdruck sagt alles
Maria Herreras Gesichtsausdruck sagt alles
Foto: gold & goose
Maria Herreras Gesichtsausdruck sagt alles
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im ersten Lauf am Samstag hatte Maria Herrera zwei Long-laps wegen «unverantwortlicher Fahrweise» aufgebrummt bekommen, weil Titelrivalin Beatriz Neila nach einem Rempler zu Fall gekommen war, und trotzdem überlegen gewonnen.

Werbung

Werbung

Im zweiten Rennen wurde Herrera erneut bestraft – dieses Mal mit gravierenden Auswirkungen! In der letzten Runde kämpfte die Titelverteidigerin gegen Paola Ramos und Neila um die Führung, als es erneut zu einer Kollision kam. Ramos bekam von Herrera einen Schubser, rutschte von der Fußraste und flog bei Vollgas von ihrer Yamaha R7.

Ich verstehe nicht, weshalb ich die Strafe bekam.

maria herrera

Im Artikel erwähnt

Herrera kreuzte als Erste vor Neila den Zielstrich und feierte in der Auslaufrunde ausgelassen, weil sie fest davon ausging, dass sie zum zweiten Mal Weltmeisterin ist. Wir sahen Burn-outs, ihr Motorrad wurde mit einer goldenen Nummer 1 beklebt und Maria bekam ein Champions-T-Shirt übergestreift. Erst im Parc fermé erfuhr sie, was die Fernsehzuschauer schon ein paar Minuten wussten: Für den Rempler gegen Ramos hatte sie eine 6-Sekunden-Strafe kassiert, womit Neila als Siegerin gewertet wurde und Herrera als Zweite. Statt vor den letzten beiden Rennen der Saison Mitte Oktober in Jerez uneinholbar mit 54 Punkten vorne zu liegen, beträgt der Vorsprung nun 44 Zähler und der Titelkampf ist weiterhin offen.

Werbung

Werbung

Maria Herrera fühlt sich ungerecht behandelt

Herrera ist der Meinung, dass sie in beiden Rennen zu Unrecht eine Strafe erhielt. «Ich war beides Mal vorne und konnte die Fahrerin hinter mir nicht sehen», betonte die 29-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das ist eine schwierige Kurve, sicher. Ich wollte einlenken und fuhr mehr in der Mitte, weil ich wusste, dass Paola mich überholen will. Also machte ich die Türe zu. Im Parc fermé habe ich dann meine Position gesehen – obwohl ich das Rennen als Erste beendet hatte. Ich verstehe nicht, weshalb ich die Strafe bekam. Ich muss zu den FIM-Stewards, um zu wissen warum – für die Zukunft. Ich wollte den Sack hier zu machen, jetzt ist die Meisterschaft wieder offen. Nicht wegen meinem Rennen, sondern wegen der Strafe. Das war eine Entscheidung von außen, die große Auswirkungen auf mich hat.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

12

19:59,496

1:38,964

25

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

12

+5,874

1:39,179

20

03

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

Roberta Ponziani

96

12

+7,298

1:39,309

16

04

Chloe Jones

Chloe Jones

Monster Energy Crescent Yamaha

Chloe Jones

Chloe Jones

15

12

+9,746

1:39,911

13

05

Sara Sanchez

Sara Sanchez

Hadden Racing Team

Sara Sanchez

Sara Sanchez

64

12

+10,130

1:39,987

11

06

Placeholder - Racer

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Placeholder - Racer

Francisca Ruiz

46

12

+11,788

1:39,931

10

07

Astrid Madrigal

Astrid Madrigal

Pons Italika Racing FIMLA

Astrid Madrigal

Astrid Madrigal

83

12

+11,907

1:40,069

9

08

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

Yvonne Cerpa

11

12

+12,809

1:39,947

8

09

Tayla Relph

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

Tayla Relph

8

12

+12,936

1:39,931

7

10

Justine Pedemonte

Yamaha Motor France

Justine Pedemonte

25

12

+19,196

1:40,229

6

Events

Alle Motorrad-Frauen-WM Events
  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Das Feld der neuen Frauen-WM ist gut gefüllt

    Live

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Das Feld der neuen Frauen-WM ist gut gefüllt

    Live

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien