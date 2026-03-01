Maria Herrera: Titelverteidigung mit GRT Yamaha offiziell gestartet

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Es war eine Überraschung, dass Maria Herrera nach der gewonnenen WorldWCR 2025 von Forward Racing hingehalten wurde, sodass sich die Spanierin für ein vielversprechendes Angebot von Giansanti Racing entschied – und die Startnummer 1 der Weltmeisterin nimmt die 29-Jährige aus Toledo gleich mit.
Am frühen Samstagnachmittag präsentierte sich das von Ayrton Badovini geführte Team mit dem sperrigen Namen Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR der Öffentlichkeit. Zweite Pilotin im Team ist mit der 19-jährigen Natalia Rivera ebenfalls eine Spanierin. Mit der Erfahrung aus Supersport-WM 300, Supersport-WM, MotoE und zwei Saison mit der Yamaha R7 in der Frauen-Weltmeisterschaft ist Herrera eine Verstärkung des Teams und die Favoritin für die in Portimão beginnende neue Saison.
«Wir stehen kurz vor dem Start einer neuen Saison, und ich freue mich sehr, dieses Kapitel mit dem Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR Team zu beginnen. Sie sind ein hochprofessionelles und erfahrenes Team und haben sich in der WorldSBK-Kategorie einen Namen gemacht», sagte die Weltmeisterin im Rahmen der Teampräsentation. «Als aktuelle WorldWCR-Meisterin ist unser Ziel ganz klar die Titelverteidigung. Wir sind uns bewusst, dass das Niveau der Meisterschaft stetig steigt, daher werden Konstanz und Detailgenauigkeit während der gesamten Saison entscheidend sein. Gemeinsam mit dem Team werden wir uns darauf konzentrieren, in jedem Rennen die bestmögliche Leistung zu erbringen und von Beginn an ein hohes Niveau zu halten.»
Maria Herrera soll den Titel erfolgreich verteidigen «Maria bedarf keiner Vorstellung – sie ist nicht nur Weltmeisterin der WorldWCR, sondern auch eine der erfahrensten und erfolgreichsten Fahrerinnen auf internationaler Ebene. Unser Ziel ist klar: die erfolgreiche Titelverteidigung. Dafür werden wir unermüdlich arbeiten», ergänzte der ehemalige Rennfahrer Ayrton Badovini. «Gleichzeitig freuen wir uns sehr, unseren Weg mit Natalia fortzusetzen. Sie hat in ihrer ersten WorldWCR-Saison beachtliche Fortschritte gemacht und sich in jedem Lauf verbessert. Mit einem noch besseren gegenseitigen Verständnis und einem weiteren Jahr Erfahrung sind wir zuversichtlich, dass wir uns dauerhaft in der Spitzengruppe behaupten können. Wir wollen gemeinsam wachsen und in jedem Lauf konkurrenzfähig bleiben. Wir alle freuen uns darauf, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden – und da der erste Lauf in weniger als einem Monat stattfindet, hat der Countdown bereits begonnen.»
Mit Stefano Manzi hat GRT Yamaha auch den aktuellen Supersport-Weltmeister im Team, der auf Phillip Island an der Seite von Remy Gardner sein Debüt in der Superbike-Kategorie gegeben hat. Der Italiener war Ehrengast bei der Präsentation der WorldWCR-Abteilung.
