Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Motorrad-Frauen-WM
  6. /
  7. News
Werbung
Maria Herrera: Titelverteidigung mit GRT Yamaha offiziell gestartet
Für die WorldWCR 2026 wechselte Weltmeisterin Maria Herrera ins Yamaha-Team Giansanti Racing. Die Teampräsentation ließ sich Superbike-Ass Stefano Manzi nicht entgehen.
Motorrad-Frauen-WM
Natalia Rivera, Maria Herrera und Teammanager Ayrton BadoviniNatalia Rivera, Maria Herrera und Teammanager Ayrton BadoviniFoto: GRT
Natalia Rivera, Maria Herrera und Teammanager Ayrton Badovini© GRT
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Es war eine Überraschung, dass Maria Herrera nach der gewonnenen WorldWCR 2025 von Forward Racing hingehalten wurde, sodass sich die Spanierin für ein vielversprechendes Angebot von Giansanti Racing entschied – und die Startnummer 1 der Weltmeisterin nimmt die 29-Jährige aus Toledo gleich mit.
Werbung
Werbung
Am frühen Samstagnachmittag präsentierte sich das von Ayrton Badovini geführte Team mit dem sperrigen Namen Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR der Öffentlichkeit. Zweite Pilotin im Team ist mit der 19-jährigen Natalia Rivera ebenfalls eine Spanierin. Mit der Erfahrung aus Supersport-WM 300, Supersport-WM, MotoE und zwei Saison mit der Yamaha R7 in der Frauen-Weltmeisterschaft ist Herrera eine Verstärkung des Teams und die Favoritin für die in Portimão beginnende neue Saison.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Die Yamaha R7 des Giansanti Racing TeamsDie Yamaha R7 des Giansanti Racing TeamsFoto: GRT
Die Yamaha R7 des Giansanti Racing Teams© GRT
Werbung
Werbung
«Wir stehen kurz vor dem Start einer neuen Saison, und ich freue mich sehr, dieses Kapitel mit dem Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR Team zu beginnen. Sie sind ein hochprofessionelles und erfahrenes Team und haben sich in der WorldSBK-Kategorie einen Namen gemacht», sagte die Weltmeisterin im Rahmen der Teampräsentation. «Als aktuelle WorldWCR-Meisterin ist unser Ziel ganz klar die Titelverteidigung. Wir sind uns bewusst, dass das Niveau der Meisterschaft stetig steigt, daher werden Konstanz und Detailgenauigkeit während der gesamten Saison entscheidend sein. Gemeinsam mit dem Team werden wir uns darauf konzentrieren, in jedem Rennen die bestmögliche Leistung zu erbringen und von Beginn an ein hohes Niveau zu halten.»
Maria Herrera soll den Titel erfolgreich verteidigen «Maria bedarf keiner Vorstellung – sie ist nicht nur Weltmeisterin der WorldWCR, sondern auch eine der erfahrensten und erfolgreichsten Fahrerinnen auf internationaler Ebene. Unser Ziel ist klar: die erfolgreiche Titelverteidigung. Dafür werden wir unermüdlich arbeiten», ergänzte der ehemalige Rennfahrer Ayrton Badovini. «Gleichzeitig freuen wir uns sehr, unseren Weg mit Natalia fortzusetzen. Sie hat in ihrer ersten WorldWCR-Saison beachtliche Fortschritte gemacht und sich in jedem Lauf verbessert. Mit einem noch besseren gegenseitigen Verständnis und einem weiteren Jahr Erfahrung sind wir zuversichtlich, dass wir uns dauerhaft in der Spitzengruppe behaupten können. Wir wollen gemeinsam wachsen und in jedem Lauf konkurrenzfähig bleiben. Wir alle freuen uns darauf, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden – und da der erste Lauf in weniger als einem Monat stattfindet, hat der Countdown bereits begonnen.»
Mit Stefano Manzi hat GRT Yamaha auch den aktuellen Supersport-Weltmeister im Team, der auf Phillip Island an der Seite von Remy Gardner sein Debüt in der Superbike-Kategorie gegeben hat. Der Italiener war Ehrengast bei der Präsentation der WorldWCR-Abteilung.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Motorrad-Frauen-WM
EventsAlle Motorrad-Frauen-WM Events
  • Algarve
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Assen
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Balaton Park
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Misano
    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Donington
    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Algarve
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Assen
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  3. Balaton Park
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  4. Misano
    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  5. Donington
    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM