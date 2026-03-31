Maria Herrera (29) überlistet, nicht überrascht: «Ramos eine harte Rivalin»

Nach der Pole-Position in Rekordzeit (2 sec schneller als ihr eigener Rekord von 2024) und dem Sieg im ersten Lauf mit 4,7 sec Vorsprung schien Herrera in Portimão keine Gegnerin fürchten zu müssen. Doch die im zweiten Lauf erstarkte Paola Ramos überlistete sie im zweiten Rennen in der letzten Runde und schnappte ihr den Sieg vor der Nase weg. Auch Beatriz Neila steigerte sich enorm und blieb bis in die letzte Runde in Schlagdistanz zu ihren Landsfrauen.

«Mit unserem Motorrad ist es bei einem solchen Wind schwierig und auf der Geraden macht es das kompliziert», deutete die aus Toledo stammende Herrera auf ihr etwas schwereres Gewicht an. «Paola folgte mir das gesamte Rennen und mir war klar, dass sie es probieren würde. Ich wollte sie in der letzten Kurve zurück überholen, aber der Wind kam von vorn und es klappte nicht. Dass sie so stark sein würde, hatte ich erwartet. Der Kampf gegen sie wird schwer und sie wird in diesem Jahr eine harte Rivalin. Aber auch ohne Sieg war es ein starkes Rennen. Der Abstand nach hinten war noch einmal größer.»