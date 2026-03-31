Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Motorrad-Frauen-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Maria Herrera (29) überlistet, nicht überrascht: «Ramos eine harte Rivalin»

Beim Saisonauftakt der WorldWCR 2026 in Portimão bekam Weltmeisterin Maria Herrera einen Vorgeschmack auf das, was sie in diesem Jahr erwartet. Obwohl sie überlegen schien, holte sie nur einen Sieg.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Motorrad-Frauen-WM

Der zweite Platz geht für Maria Herrera auch in Ordnung
Der zweite Platz geht für Maria Herrera auch in Ordnung
Foto: Gold & Goose
Der zweite Platz geht für Maria Herrera auch in Ordnung
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit 13 Siegen und dem WM-Titel 2025 ist Maria Herrera die erfolgreichste Pilotin der Women's Circuit Racing World Championship, kurz WorldWCR. Die Spanierin gilt daher nicht grundlos als Favoritin für die neue Saison.

Werbung

Werbung

Nach der Pole-Position in Rekordzeit (2 sec schneller als ihr eigener Rekord von 2024) und dem Sieg im ersten Lauf mit 4,7 sec Vorsprung schien Herrera in Portimão keine Gegnerin fürchten zu müssen. Doch die im zweiten Lauf erstarkte Paola Ramos überlistete sie im zweiten Rennen in der letzten Runde und schnappte ihr den Sieg vor der Nase weg. Auch Beatriz Neila steigerte sich enorm und blieb bis in die letzte Runde in Schlagdistanz zu ihren Landsfrauen.

Maria Herrera: «Ramos eine harte Rivalin»

«Mit unserem Motorrad ist es bei einem solchen Wind schwierig und auf der Geraden macht es das kompliziert», deutete die aus Toledo stammende Herrera auf ihr etwas schwereres Gewicht an. «Paola folgte mir das gesamte Rennen und mir war klar, dass sie es probieren würde. Ich wollte sie in der letzten Kurve zurück überholen, aber der Wind kam von vorn und es klappte nicht. Dass sie so stark sein würde, hatte ich erwartet. Der Kampf gegen sie wird schwer und sie wird in diesem Jahr eine harte Rivalin. Aber auch ohne Sieg war es ein starkes Rennen. Der Abstand nach hinten war noch einmal größer.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mit jeweils einem Sieg und einem zweiten Platz liegen Herrera und Ramos punktgleich an der Spitze der Gesamtwertung.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Paola Ramos

Forward Racing

Paola Ramos

58

11

20:44,907

1:52,832

25

02

Maria Herrera

Maria Herrera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Maria Herrera

Maria Herrera

6

11

+0,053

1:52,904

20

03

Beatriz Neila

Beatriz Neila

Ampito Crescent Yamaha

Beatriz Neila

Beatriz Neila

36

11

+0,238

1:52,637

16

04

Roberta Ponziani

Forward Racing

Roberta Ponziani

96

11

+17,808

1:54,375

13

05

Francisca Ruiz

PR46+1 Racing Team

Francisca Ruiz

46

11

+17,842

1:53,684

11

06

Yvonne Cerpa

MotosCerpa

Yvonne Cerpa

11

11

+18,080

1:54,243

10

07

Natalia Rivera

Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

Natalia Rivera

20

11

+18,166

1:54,335

9

08

Tayla Relph

Full Throttle Racing

Tayla Relph

8

11

+27,576

1:54,821

8

09

Muklada Sarapuech

EEST NJT Racing Team

Muklada Sarapuech

12

11

+27,793

1:54,409

7

10

Sara Sánchez

Hadden Racing Team

Sara Sánchez

64

11

+27,793

1:54,795

6

Events

Alle Motorrad-Frauen-WM Events

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  3. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien